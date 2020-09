Shingeki no Kyojin: 10 Cosas que el anime IGNORÓ del manga ¡Qué mal!

Wit Studio creó el anime de Shingeki no Kyojin bajo la supervisión de Hajime Isayama, el autor original del manga. Sin embargo, existen historias donde Hajime ha terminado enojado con la producción animada, por no retratar correctamente la personalidad de sus personajes.

A pesar de esto, Attack on Titan se ha convertido en una obra maestra debido a una enorme calidad de animación y producción musical por el famoso Hiroyuki Sawano. El anime se mantiene fiel al material original en su mayor parte, con los cambios aprobados por Isayama, lo que significa que la esencia de la serie no se perdió.

Shingeki no Kyojin: Anime vs Manga

Únicamente debido a las restricciones con su transmisión en la televisión, es que el anime ha tenido que cortar algunas escenas y agregar otras más nuevas. Las temporadas 1 y 2 tienen cambios menores, mientras que la temporada 3 apresura escenas y extiende algunas también. Aquí hay 10 cambios notables:

El equipo de ODM en Attack on Titan

El equipo de movilidad omnidireccional, fue el rayo de esperanza en la lucha de la humanidad contra los Titanes. Los cañones infligen daño, pero no hacen un daño mortal; por lo tanto son inútiles.

El inventor de los equipos ODM debe ser aclamado como un salvador de la humanidad. Gracias a él, los humanos pudieron hacer retroceder a los titanes y enviar a los exploradores fuera de las paredes. Pero no se menciona a su creador en ninguna parte del anime.

Angel Aaltoned fue el genio detrás del equipo ODM y su historia de fondo fue cubierta en una novela derivada Kuklo Unbound y Before The Fall. Lamentablemente, su nombre no aparece en ninguna de la tres temporadas de Shingeki no Kyojin por Wit Studio.

Eren Jaeger es más tranquilo en el manga

Foto: Wit Studio

Después de experimentar la muerte de su madre, Eren Jaeger juró vengarse de los titanes y matar a cada uno de ellos. En Attack on Titan, a pesar de toda la acción, es un espectáculo sobre ingenio y estrategia. Eren es más maduro en el manga y pierde la mentalidad de "matar a todos los titanes" bastante pronto.

Titán Eren es algo diferente en el anime

Foto: Eren vs Annie

Eren siempre tuvo debilidad por sus amigos. Por lo tanto, cuando se reveló que Annie era un Titán, quien mató a la mitad de los exploradores, incluido el escuadrón Levi, constantemente negó la realidad que le impedía transformarse en un titán.

Pero en el manga, Eren, al estar más sereno, se transforma desde el principio porque Mikasa y Armin estaban en peligro. También aterriza un momento épico al luchar contra Annie, donde la hace volar varios metros de distancia. Eso hubiera sido genial de ver en el anime.

La revelación de los Titanes fue menos épica

Foto: Kodansha

Shingeki no Kyojin sorprende a sus fanáticos con algo de conmoción a cada paso y su historia misteriosa e impredecible. Especialmente el manga está a la altura de esta tradición. Justo después de que Mikasa le corta los dedos a Annie mientras ella trepa por la pared. Se crea un agujero en la pared y se ve a un titán asomándose por él.

Fue mejor porque todos lo vieron, y también emocionó los corazones de los lectores. El anime recreó ese bombo al hacer que los fanáticos esperaran un año entero para la próxima temporada.

Menos de Levi Ackerman en la temporada 1

Dado que el anime fue producido por un estudio, ellos influyeron en la decisión de Isayama. Siguieron el estereotipo de un tipo rudo que domina a los villanos. Cuando se dieron cuenta de que Levi era ese tipo, agregaron más escenas de él para atraer a los fanáticos; mientras tomaban el centro de atención de otros personajes.

En el manga, Levi Ackerman no sacó a Eren de su forma Titán porque estaba herido. También agregaron más escenas de él luciendo genial. No es algo malo, pero el anime debe permanecer fiel al material original.

El anime fue menos sangriento

Foto: Eren antes de transformarse en Titán

Attack on Titan de ninguna manera es un espectáculo para niños, tiene sangre, cadáveres y ni siquiera los adultos pueden animarse a verlo. Aquí está el truco. La intensidad del derramamiento de sangre y cruor se disminuyó en el anime.

Imagínese si lo dejaran igual. El anime les habría dado ataques cardíacos a muchos. Los fans que responden a este paso son equitativos, pero en general fue algo bueno. Dado que un público más amplio puede disfrutar del Shingeki no Kyojin.

El anime ignoró muchos diálogos

Foto: Eren vs Titán Acorazado

No ha habido cambios drásticos en el anime que afecten el resultado. Pero Wit Studio agrega pequeños detalles aquí y allá, pero también elimina algunos. Específicamente, omite las interacciones de los personajes y la construcción del mundo, en lugar de eso, se enfoca más en secuencias de acción.

La razón es simple: el anime tiene más costos de producción en comparación con el manga. Así que tienen que reducir todo lo que puedan mientras avanza la historia. Y debido a que Attack on Titan es amado por sus peleas, les dan a los fanáticos lo que quieren.

En el manga Sasha cuida de Levi

Foto: Anime vs Manga

En el arco del levantamiento, después del primer enfrentamiento del explorador con Kenny y su escuadrón, en el que pudieron capturar con éxito a Eren e Historia. Levi ordena a todos que retrocedan, pero sufre algunas lesiones.

Con pocos recursos humanos, la chica de las patatas, Sasha, tenía la tarea de atender las heridas de Levi. No ha habido indicios de una posible relación romántica entre ellos, pero seguramente había tensión en el aire en ese momento.

El anime mejoró la tensión

Hay algunas escenas en Attack on Titan que se ven mucho mejor en el anime. El manga nunca puede lograr eso, porque la animación tiene música y actuación de voz. Afortunadamente, la serie de Hajime Isayama tiene una de las mejores actuaciones de voz y música que existen.

El manga lo explora todo

Foto: Erwin Smith

El manga tiene más espacio para centrarse en los diálogos y las historias. Esto significa que la historia de fondo y la relación de cada personaje se exploran en detalle. Los ejemplos destacados son el pasado de Christa y su personalidad, que está más compuesta en la obra original, la historia de fondo de Grisha Jaeger que incluye algunas interacciones adicionales.

Te puede interesar: Attack on Titan 133: Fecha de estreno, spoilers y curiosidades del manga

Y finalmente la relación icónica entre Levi y Kenny. La muerte del segundo tuvo un gran impacto en el primero, cuando se dio cuenta de que incluso una persona desinteresada como Kenny tenía una motivación para vivir. Todos en Shingeki no Kyojin corren tras algo. Esto también se aplica a la vida real.