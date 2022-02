Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 2 cerca de la cima

Quizás MyAnimeList sea la peor referencia en cuanto a “reseñas objetivas” se refiere, pero no deja de ser la más utilizada a nivel mundial. Es por eso que el hecho de que el anime Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 2 ha conseguido la segunda posición en el ranking histórico

Con 9.10 puntos sobre 10.0 a través de más de 603 mil reseñas, la serie se mantiene en la segunda posición general del ranking por delante de Shingeki no Kyojin: 3rd Season Part 2, que tiene una puntuación de 9.09 puntos a través de más de 1.65 millones de reseñas.

La serie todavía está detrás de Fullmetal Alchemist: Brotherhood que ostenta un puntaje de 9.15 puntos a través de 2.76 millones de reseñas, y aunque la supere es probable que no dure mucho conociendo “la clase de fanáticos” que esa serie tiene. Según el portal Somos Kudasai.

Shingeki no Kyojin Part 2 tiene 12 episodios

Esta segunda parte se encuentra en emisión desde el pasado 9 de enero y está confirmada con un total de doce episodios, mientras que las plataformas Crunchyroll y Funimation se encargan de su distribución en Occidente, con la segunda publicando también un doblaje al español latino.

La primera parte contó con un total de dieciséis episodios y fue estrenada en diciembre de 2020, por lo que el conteo total de la temporada final es de veintiocho episodios. El videojuego para smartphones Attack On Titan: Brave Order estará disponible en el catálogo de QooApp.

Cabe recordar que, Gabi Braun y Falco Grice han estado entrenando toda su vida para heredar uno de los siete titanes bajo el control de Marley y ayudar a su nación a erradicar a los Eldianos en Paradis.

Eren Yeager aparece

Sin embargo, justo cuando todo parece estar bien para los dos cadetes, su paz se ve repentinamente sacudida por la llegada de Eren Yeager y los miembros restantes del Cuerpo de Exploración.

Habiendo finalmente llegado al sótano de la familia Yeager y aprendido sobre la oscura historia que rodea a los titanes, el Cuerpo de Exploración ha encontrado la respuesta que tan desesperadamente lucharon por descubrir.

