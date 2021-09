Shikimori, Not Just a Cutie : Lo que sabemos hasta ahora

Una relación de trabajo, después de todo, requiere que sus participantes compartan el peso de sus problemas, y siempre ayuda tener otra cabeza nivelada y un par de manos en la cubierta cuando la mierda golpea el fan. Ver cómo se desarrolla ese tipo de interdependencia, ya sea en la pantalla o en la vida real, es tan satisfactorio como no lo son muchas otras cosas.

También está en el corazón del próximo anime de Doga Kobo ("El zorro servicial Senko-San", "Princesa soñolienta en el castillo de Deon"), "Shikimori, Not Just a Cutie". Basado en el manga original creado por Keigo Maki y publicado por Kodansha, "Shikimori, Not Just a Cutie" se centra en una estudiante de secundaria que siempre parece volverse genial y capaz cuando su desafortunado novio aterriza en problemas.

Ni Doga Kobo ni Kodansha han publicado mucha información sobre "Shikimori, Not Just a Cutie", ocultando la fecha de lanzamiento, el reparto e incluso la trama del programa en un misterio.

Aun así, hay suficiente información circundante del material fuente y del propio estudio para que podamos analizar algunos detalles clave sobre este prometedor anime romántico.

¿Cuándo se lanzará Shikimori, Not Just a Cutie?

Hasta ahora, Doga Kobo y Kodansha solo han compartido la mínima información sobre "Shikimori, Not Just a Cutie". En otras palabras, ambas compañías solo han confirmado, a través de un anuncio hecho en la cuenta de Twitter "Magazine Pocket" de Kodansha el 1 de enero, que el anime se está produciendo.

No han lanzado ningún tráiler u otro material promocional que ofrezca información significativa. Dicho esto, los trabajos pasados de Doga Kobo ofrecen una pequeña ventana al proceso de producción del estudio, lo que nos permite adivinar cuándo "Shikimori, Not Just a Cutie" podría estar completo.

Uno de los mayores éxitos de Doga Kobo en los últimos años ha sido "The helpful Fox Senko-San", que se lanzó en 2019. Sin embargo, según Anime News Network, el programa se anunció menos de un año antes en diciembre de 2018. Suponiendo ".

Shikimori, Not Just a Cutie sigue incluso un proceso de producción remotamente similar, es posible que el programa se estrene en algún momento antes de finales de 2021, o tan tarde como 2022.

¿Quiénes son los personajes principales de Shikimori, Not Just a Cutie?

Si bien Doga Kobo y Kodansha no han revelado ningún miembro del reparto de "Shikimori, Not Just a Cutie", en realidad sabemos bastante sobre los personajes del manga original. Ya hemos hablado un poco sobre la propia Shikimori, así que quizás es hora de que echemos un vistazo a la otra mitad del dúo dinámico de este programa, su novio.

En su mayor parte, Izumi es un típico chico de secundaria japonés. Es socialmente torpe y tonto a veces, pero eso viene con el territorio. Su único problema real es que tiene muy mala suerte y, a menudo, termina el día con una nueva lesión o sufriendo algún inconveniente. Tiene sentido, entonces, por qué también está completamente enamorado de su linda novia.

Más inteligente y generalmente capaz que Izumi, Shikimori es un buen estudiante y un atleta exitoso en su escuela secundaria. También es una persona genuinamente amable que tiende a parecer linda cuando está relajada. Sin embargo, cuando se pone seria, sale a relucir su alter ego demasiado genial.

Esto es especialmente cierto cuando Izumi se mete en problemas, lo que suele hacer. Cuando está en "modo fresco", Shikimori siempre se las arregla para resolver cualquier problema que Izumi parezca tener en ese momento.

¿Cuál es la trama de Shikimori, Not Just a Cutie?

"Shikimori, Not Just a Cutie" es también una serie de la vida cotidiana, lo que significa que tiende a evitar seguir una narrativa lineal fuerte entre capítulos o episodios. Sin embargo, eso no significa que no haya diversión ni una historia que contar. En total, "Shikimori, Not Just a Cutie" trata sobre las luchas diarias en el mundo pequeño de dos niños que están genuinamente enamorados y quieren lo mejor el uno para el otro.

La mayoría de las veces, las breves viñetas que componen la serie también extraen humor de la situación. Los problemas de Izumi, aunque rara vez son importantes, siempre parecen interferir con sus planes.

Ya sea que se olvide de usar guantes cuando lleve a su novia en una fría noche de Navidad (Capítulo 7) o se asuste demasiado cuando él y Shikimori ven una película de terror (Capítulo 4), Izumi casi siempre termina pareciendo menos genial y varonil de lo que él quiere. para aparecer frente a su novia. Sin embargo, no puede evitar amarla más cuando ella inmediatamente cambia al modo "genial" y resuelve el problema, por menor que sea, con un solo gesto.

Por lo tanto, "Shikimori, Not Just a Cutie" es perfecto para provocar esas reacciones de "awww" que la gente obtiene cuando ve algo que es demasiado saludable. Esto es irónico, considerando que el punto principal del personaje de Shikimori es que la ternura es solo una faceta de su personalidad. A pesar de esto, la ternura puede ser la mejor razón para ver el programa.

