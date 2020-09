Shaman King: Reboot revela póster y primeros miembros del elenco

Shaman King de Hiroyuki Takei es una de las muchas franquicias clásicas que regresan para una nueva adaptación de anime, y ahora el reboot ha revelado su fecha de lanzamiento junto con un nuevo póster.

Una de las mayores sorpresas de este año fue que no solo los fanáticos del idioma inglés finalmente iban a experimentar la ejecución completa del manga original de Hiroyuki Takei(que nunca lanzó los últimos volúmenes fuera de Japón), sino que la franquicia Shaman King regresaría para un nuevo anime adaptando la serie completa.

Reboot de Shaman King sería estrenado en 2021

En cuanto a cuándo podríamos ver este nuevo anime, está en camino de su lanzamiento en abril de 2021.

Los primeros detalles del reboot de Shaman King

El nuevo Shaman King compartió el primer póster de la nueva serie de anime en su cuenta oficial de Twitter. No es nada elegante, ya que es otra mirada al primer atuendo de Yoh Asakura, pero Yoh también pasará por algunos cambios con el nuevo anime. Reemplazando a Yuko Sato de la serie de anime de 2001 será Yoko Hikasa, quien proporcionará la voz de Yoh esta vez.

La nueva serie contará con algunos miembros del elenco de la serie de anime de 2001. Los primeros regresos confirmados que incluyen a Katsuyuki Konishi como Amidamaru, Megumi Hayashibara como Anna Kyoyama y Minami Takayama como Hao Asakura.

Cada uno de estos personajes hizo su debut con el primer avance del reboot que presentaba una escena que se desarrolla bastante en la historia de Shaman King.

El director de The Seven Deadly Sins Season 2, Joji Furuta, se encargará de la dirección de la nueva serie Shaman King para Bridge. Shoji Yonemura del anime de Pokémon escribirá los guiones, Welcome to Demon School, Satohiko Sano de Iruma-kun diseñará los personajes y Yuki Hayashi de My Hero Academia compondrá la música para la nueva serie.

Joji Furuta, se encargará de la dirección de la nueva serie Shaman King para Bridge. Shoji Yonemura del anime Pokémon escribirá los guiones, Bienvenido a Demon School, Satohiko Sano de Iruma-kun diseñará los personajes y Yuki Hayashi de My Hero Academia compondrá la música para la nueva serie.

Te puede interesar: Shaman King 2021 revela el nuevo diseño de Yoh para el anime

¿Estás emocionado de ver esta nueva versión de anime del Shaman King de Hiroyuki Takei? ¿Estás emocionado de ver un nuevo anime asumir la serie completa por fin? ¿Qué momentos es lo que más espera ver con esta calidad de producción superior? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios.