Shaman King 2021 comparte promocional del arco Monte Osore

El sitio oficial para el reinicio del anime de Shaman King de Hiroyuki Takei, ha revelado una gran cantidad de información nueva para el próximo arco de Monte Osore. Primero hay un nuevo video promocional y visual clave, junto con el anuncio de dos nuevos miembros del elenco.

Hideyuki Tanaka (Knights of the Zodiac) interpretará a Matamune, mientras que Hiroki Nanami (Nobunaga the Fool ) asumirá el papel de Hao Asakura. Echa un vistazo al avance del nuevo arco de Shaman King 2021 publicado por el canal de YouTube, King Amusement Creative:

Episodios del Monte Osore en el nuevo Shaman King

El nuevo arco Monte Osore comenzará oficialmente en el episodio 30, que se estrenará el 4 de noviembre en Japón. El nuevo anime de Shaman King comenzó en abril de 2021 y estará compuesto por 52 episodios en total, que adaptarán toda la serie de manga de 35 volúmenes.

¿Dónde veo Shaman King 2021?

Póster oficial del nuevo Shaman King, arco "Monte Osore"

Puedes ver el reinicio de Shaman King en Netflix. En agosto de 2021, la plataforma de streaming comenzó a transmitir la adaptación en todo el mundo, y los primeros trece episodios están disponibles actualmente en inglés, japonés, alemán, español y francés.

La nueva serie está dirigida por Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments) en el estudio Bridge (Fairy Tail), mientras que Yuki Hayashi (My Hero Academia) está componiendo la música.

Shaman King debutó por primera vez en 1998, y la ejecución original del manga se prolongó hasta 2004 cuando se canceló debido a la fatiga del propio Takei. La adaptación original del anime abarcó 64 episodios que se desarrollaron entre 2001 y 2002, y tanto el manga como el anime siguen siendo un clásico de culto entre los fanáticos.

Los fanáticos se preguntan si Shaman King 2021 es mejor que el anime de 2001, pero lo cierto es que el reinicio adaptará el manga en su totalidad. La Verdad Noticias te compartirá más detalles de Shaman King en el futuro.

