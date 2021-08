Shaggy Ultra Instinto ahora es real, fans de Dragon Ball Super no pueden creerlo

Shaggy es un ícono de la cultura gracias a Scooby-Doo, pero hay un lado del héroe que nunca conocimos. Como parte de la pandilla Mystery Inc., Shaggy ha conocido a varios villanos, pero sus habilidades de autodefensa no van mucho más allá de lanzar sándwiches. Por supuesto, ese no es el caso con Shaggy Ultra Instinto.

Sí, leíste bien. Shaggy ahora consigue el poder Ultra Instinto gracias a Mortal Kombat. El fandom del anime Dragon Ball Super está teniendo dificultades para creer que el personaje es legítimo ahora. Y no, no estamos bromeando.

Scooby-Doo acaba de hacer canon el personaje Shaggy Ultra Instinto por medio de una nueva película. Warner Bros Animation confirmó que el personaje es real al comienzo de su nueva película de Mortal Kombat.

¿Qué tan poderoso es Shaggy Ultra Instinto?

Fan art de Ultra Instinct Shaggy de @RiseFallNickBck

Este personaje es un derivado del canon Shaggy Rogers, se lo retrata como un poderoso Dios Supremo cuya limitación es completamente desconocida, ya que nadie tiene el poder de rivalizar con sus habilidades Ultra Instinto.

Para aquellos fuera del circuito, todo se puso en marcha cuando se estrenó la película Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms. La película animada se lanzó hoy después de una larga espera, y su pantalla de título comienza con Scorpion. El luchador parece arrogante como era de esperar, pero es golpeado cuando Ultra Instinct Shaggy sale del logotipo de WB para golpear cabezas.

El personaje se muestra con ojos verdes brillantes y un aura similar a la que se ve en Dragon Ball Super, pero no es una comparación exacta. Después de todo, Ultra Instinto es una cosa de Dragon Ball, y hay derechos de autor que lo impiden a Scooby-Doo tal como está.

Es por eso que la pantalla de título agregó un poco de sabor al formulario, por lo que Shaggy está moviendo una transformación de imitación que brilla en un verde brillante. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que el manga Dragon Ball Super revela la debilidad del Ultra Instinto de Goku.

Ver Shaggy Ultra Instinto película

Como puedes ver arriba, los fanáticos están entusiasmados con el cameo, y no es difícil ver por qué. El fandom de Dragon Ball conoció por primera vez Ultra Instinct Shaggy a fines de 2017 después de que el anime debutó con la forma.

Youtube estaba plagado de tráilers hechos por fans dedicados a Ultra Instinct Shaggy, y el meme se hizo cada vez más grande. Finalmente, se lanzó una petición para llevar al luchador a Mortal Kombat como un luchador de DLC, y los fanáticos del anime estaban dispuestos a agregarlo.

Y a su manera, parece que Shaggy acaba de recibir la invitación después de años de espera al margen. El clip de Shaggy Ultra Instinto fue compartido por Ed Boon en su cuenta de Twitter, quien es el co-creador de Mortal Kombat e Injustice.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!