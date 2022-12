Sexy fanart de My Dress-Up Darling enamora como Marin Kitagawa navideña

Marin Kitagawa cobró vida con un seductor fanart que te dejará enamorado, puesto que la waifu de My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) se vistió con un look navideño gracias a una sexy ilustración que no puede faltar en tu galería.

Todo fue gracias a la artista de Twitter @zefrablue, quien presumió cómo se vería Marin Kitagawa en uno de sus cosplays originales. Sin embargo, esta versión nos muestra a la chica como una sexy Santa Claus.

Parece que nos tendremos que olvidar del clásico uniforme escolar de Marin, porque esta fanart la viste con un atuendo mucho más revelador. Puedes comprobar los resultados finales a continuación:

Sexy fanart navideño de Marin Kitagawa

Imagen: @zefrablue "Sexy Marin Kitagawa con traje navideño"

El look navideño de Marin es un sueño hecho realidad para muchos fanáticos, ya que este personaje del anime Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru, recibe constantemente homenajes de cosplay y fanarts con diferentes atuendos. ¿Qué piensas del dibujo?

Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre un cosplay de invierno inspirado en Marin Kitagawa, aquí una modelo recreó un vestuario de la waifu dibujado para una portada oficial del manga.

Te puede interesar: Manga de Sono Bisque Doll con más de 6 millones de copias en circulación

¿My Dress-Up Darling tiene 12 o 24 episodios?

Esta serie de anime producida por CloverWorks, tiene un total de 12 episodios en su primera temporada basada en el manga escrito e ilustrado por Shin'ichi Fukuda. Se confirmó que Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru regresará con una segunda temporada. Mientras tanto, puedes ver el anime desde Crunchyroll.

Describen el programa como tal: “Gojo Wakana es un estudiante de preparatoria que quiere convertirse en un maestro del tradicional arte de crear muñecas Hina. Aunque adora ese arte, no sabe nada de las últimas tendencias y eso hace que le cueste encajar con sus compañeros de clase”.

“Los más populares de la clase, en especial una chica llamada Marin Kitagawa, parecen creer que él vive en un mundo aparte. Todo esto cambia por completo un día cuando Marin comparte un secreto inesperado con él y hace que sus dos mundos coinciden”.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram