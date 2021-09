Series de anime que llegan a Netflix en octubre de 2021

Durante octubre de 2021, dos de las franquicias de anime con licencia internacional más grandes de Netflix lanzarán películas exclusivamente en la plataforma de streaming. De igual forma, se anunciaron nuevas temporadas para populares series de anime.

Los fanáticos de la animación japonesa, pronto podrán ver el debut de un anime de forma semanal en Netflix. Y una vez más, parece que será otro mes emocionante de estrenos como la película secuela de Nanatsu no Taizai, la segunda temporada de Gokushufudo y más.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte la lista de series de anime que llegarán a Netflix. Aunque la disponibilidad de estas series de anime o películas varía según la licencia vigente en tu país, se confirmó que el consumo global de anime casi se ha duplicado desde 2017.

¿Qué animes se van a estrenar en Netflix?

Nanatsu no Taizai: Seven Deadly Sins (Película 2)

The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz es la película secuela del anime Nanatsu no Taizai creado por Nakaba Suzuki y animado por Studio DEEN. La película se podrá ver desde el 1 de octubre y tendrá una duración de 79 minutos.

El sitio oficial de Seven Deadly Sins en Netflix describe la película como tal: “Después de derrotar con éxito al Rey Demonio, el mundo ha encontrado la paz por primera vez en muchos años”.

La sinopsis continúa: “La ceremonia de la boda de King y Diane es interrumpida por un ejército de Hadas y Gigantes, liderados por el desaparecido ‘Segundo Rey Hada’ Dahlia, y el ‘Maestro Artesano Gigante’ Dubs, quienes buscan castigar los Siete Pecados Capitales y todos aquellos que contribuyeron a la Guerra Santa”.

Scissor Seven (Temporada 3 de anime)

El anime chino Scissor Seven ha encontrado un hogar en Netflix, y en el proceso se ha convertido en una de las series de anime más populares del país entre los suscriptores de la plataforma de streaming. La temporada 3 sumará un total de 34 episodios del programa en general y se podrá ver desde el 3 de octubre.

El sitio oficial de Scissor Seven en Netflix describe la serie como tal: “Después de partir de Chicken Island, las aventuras de Seven eventualmente lo llevan a Xuanwu, donde hay un alto precio por su cabeza”.

De yakuza a amo de casa (Temporada 2 de anime)

De yakuza a amo de casa confirma segunda temporada en Netflix programada para estrenarse el 7 de octubre. También conocida como Gokushufudo, su temporada 2 sumará un total de 10 episodios con duración aproximada de 16 minutos.

La primera temporada llegó en abril de 2021, y basta con decir que dividió las opiniones por la mitad. Sin embargo, todavía había mucho encanto en el peculiar anime que lo consideró digno de una segunda temporada.

De yakuza a amo de casa, una de las nuevas series de anime

La sinopsis de Gokushufudo es la siguiente: En el inframundo criminal, Tatsu fue una vez un miembro legendario de Yazuka, que una vez derrotó a una banda rival sin ayuda de nadie mientras solo estaba equipado con una tubería de plomo. El Inmortal Tatsu infunde miedo en los corazones y las mentes de policías y criminales por igual”.

La sinopsis continúa: “Poco después de desaparecer, Tatsu reaparece, ahora tratando de ganarse la vida honestamente como marido de la casa de su esposa Miku. Convertirse en un amo de casa representa un nuevo desafío para Tatsu, ya que debe lidiar con contratiempos en la cocina y las temidas ventas de los supermercados”.

Pokémon the Movie (Película)

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle es una película del año 2021 y su debut en Netflix se programó para el 8 de octubre. Con una duración de 99 minutos, Ash hace primera referencia a su padre en el largometraje.

Netflix se está convirtiendo rápidamente en el hogar de nuevas películas y programas de televisión de Pokémon, por lo que la 23a entrega de las películas, estará disponible para transmitir exclusivamente fuera de Japón en Netflix en octubre de 2021.

Series de anime Pokémon disponibles en Netflix

Secrets of the Jungle cuenta la historia de “Koko, un niño criado en la jungla por un solitario Zarude, se hace amigo de Ash y Pikachu durante una de sus aventuras. Por primera vez, Koko descubre el mundo humano y la verdad de su pasado”.

Blue Period (Anime)

Blue Period se convertirá en el primer anime original de Netflix en tener episodios lanzados semanalmente desde el 9 de octubre y se transmitirá solo una semana después de las transmisiones japonesas. Si Blue Period se considera un éxito con su calendario de lanzamientos, con suerte veremos más series de anime con este tipo de lanzamientos.

Gracias a Blue Period las series de anime llegarían semanalmente

El anime es sobre “Yatora, una estudiante de secundaria perfecta, con buenas notas y muchos amigos. Pero un día entra en la sala de arte, y una pintura solitaria captura su atención y lo despierta a una clase de belleza que nunca conoció”.

“Obligado y consumido, se lanza de cabeza, ¡y está a punto de aprender lo salvaje e implacable que puede ser el arte!”, describió Netflix. El reparto incluye a Hiromu Mineta, Yumiri Hanamori, Daiki Yamashita, Kengo Kawanishi, Yume Miyamoto.

¿Qué series de anime hay en Netflix?

Algunas series de anime disponibles en Netflix

El catálogo de Netflix tiene gran variedad de animes como Naruto, Bleach, Demon Slayer, Death Note, One Piece, Record of Ragnarok y más. Puedes ir al sitio series de anime en Netflix y ver el catálogo actualizado de los lanzamientos.

