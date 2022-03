Serie de One Piece de Netflix integra seis nuevos actores a su elenco

La adaptación de Netflix de One Piece tiene a los fanáticos al borde de sus asientos mientras esperan nueva información acerca de la historia y el elenco que la producción van confirmando. En este caso son seis nuevos actores y actrices que se suman a la serie.

En los últimos años Netflix ha estado haciendo adaptaciones de acción en vivo de manga y anime, como Yu Yu Hakusho, Cowboy Bebop y más. Ahora toca el turno a One Piece, que lleva publicándose desde 1997 y sigue siendo una de las series más queridas de todos los tiempos.

La serie contará con diez episodios y actualmente se sabe que está en etapa de producción. Apenas en septiembre, Netflix compartió un primer vistazo al guión y logo que veremos en sus pantallas cuando estrene su adaptación de One Piece.

Crece el elenco de One Piece

Los actores y la actriz que se unen al elenco de One Piece.

Seis estrellas más se unen al colorido y memorable elenco de personajes de la serie.

Morgan Davies (The Evil Dead: Rise) interpreta a Koby

Ilia Isorelýs Paulino (The Sex Lives of College Girls) interpreta a Alvida.

Aidan Scott (Action Point) interpreta a Helmeppo.

Jeff Ward (Hack) interpreta a Buggy.

McKinley Belcher III (Ozark) interpreta a Arlong.

Vincent Regan (Troy) interpreta a Garp.

Esta adaptación de acción en vivo tendrá una duración de diez episodios, pero con los más de 1000 episodios del anime, en caso de que la adaptación resulte exitosa, hay una gran cantidad de arcos narrativos, personajes y tradiciones para seguir adaptándose.

Con suerte, la adaptación de acción en vivo de One Piece hará justicia al material original y no seguirá el camino de Cowboy Bebop, que se canceló después de solo una temporada.

El live action de One Piece en Netflix

El actor que interpretará al protagonista de One Piece es un mexicano.

En noviembre de 2021 Netflix y Tomorrow Studios dieron a conocer la primera lista de actores que aparecerán en su adaptación de One Piece.

El protagonista Monkey D Luffy será interpretado por el mexicano Iñaki Godoy (Go, Youth!, Who Killed Sara), Mackenyu interpretará a Roronoa Zoro (Rurouni Kenshin: Capítulo final), Emily Rudd interpretará a Nami (Fear Street, Hunters), Jacob Romero Gibson interpretará a Usopp (Greenleaf, All Rise) y Taz Skylar interpretará a Sanji (Boiling Point, Villain).

La producción del One Piece de Netflix comenzó en el verano de 2020, pero se vio afectada por la pandemia de COVID-19, por lo que todavía hay muchos detalles sobre las características de la adaptación que se mantienen en total secreto. La Verdad Noticias.

