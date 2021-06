Seiyuu de Mikasa Ackerman en Attack on Titan anuncia su matrimonio

Si eres fan de Attack on Titan: Shingeki no Kyojin, es hora de que te prepares para celebrar. Una de las estrellas del programa ha confirmado el comienzo del próximo capítulo de su vida. Después de todo, la actriz que da voz a Mikasa Ackerman se ha casado y los fanáticos le desean todo lo mejor.

La actualización vino directamente de la seiyuu japonesa Yui Ishikawa en Twitter. La actriz escribió una nota a los fanáticos explicando su nuevo papel en la vida, y está celebrando felizmente su cumpleaños número 32 con su esposo recién casado.

Como era de esperar, la actriz Yui Ishikawa se mantuvo callada a la hora de describir a su marido. La actriz confirmó que no está en la industria de actuación, por lo que pide se respete su privacidad.

"Gracias a todos por su apoyo" (Foto: Yui Ishikawa Twitter)

La Verdad Noticias te compartió anteriormente, que la estrella de Naruto: Nana Mizuki (seiyuu de Hinata Hyuga) también anunció su matrimonio en redes sociales. Los actores de doblaje en Japón son conocidos por mantener sus vidas privadas en secreto, con las únicas excepciones que ocurren cuando dos estrellas de la industria se casan.

¿Quién es la voz de Mikasa Ackerman?

Mikasa en la temporada 4 de Attack on Titan (Foto: MAPPA)

Yui Ishikawa es la voz de Mikasa. Ishikawa supervisa varios otros roles importantes que los fanáticos adoran. Interpreta a Violet Evergarden en el anime de Kyoto Animation. La actriz también ha participado en programas como Gundam Build Fighters, Eromanga Sensei, Cells at Work, Pokemon y más.

Sobre el matrimonio de Yui Ishikawa

Ishikawa también se tomó un tiempo para asegurarles a los fans que seguirá trabajando después de su matrimonio. Esta es una buena noticia para los fans, porque la parte de Shingeki no Kyojin: The Final Season aún no está en pantalla.

Es posible que el manga de Hajime Isayama haya terminado a principios de este año con críticas mixtas, pero la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin regresará el próximo año. El espectáculo terminará antes del verano de 2022, por lo que Ishikawa estará presente para despedirse de Mikasa Ackerman.

