Seijo no Maryoku wa Bannou Desu Temporada 2 programa su estreno para 2023

Se ha revelado que la segunda temporada de Seijo no Maryoku wa Bannou Desu (The Saint's Magic Power is Omnipotent) se estrenará en algún momento de 2023. También se han lanzado un avance y una imagen visual.

El personal que regresa incluye a Shouta Ihata como director, Wataru Watari como compositor de la serie, Masakazu Ishikawa (Aho Girl) como diseñador de personajes, Tsutomu Miyazawa como diseñador de criaturas.

Yuki Hayashi como diseñador de color, Yasuyuki Itou como director de fotografía y Kuroda Kenichi como compositor musical. Diomedéa vuelve a ser la productora de animación japonesa. Scott McDonald (Love All Play) es el director de arte esta vez.

Mientras tanto, el elenco que regresa incluye a Yui Ishikawa como Sei Takanatsu, Takahiro Sakurai como Albert Hawke, Takuya Eguchi como Johan Valdec, Yuusuke Kobayashi como Yuri Drewes, Taku Yashiro como Jude y Kana Ichinose como Aila Misono.

La primera temporada de 12 episodios de The Saint's Magic Power is Omnipotent se emitió durante la temporada de primavera de 2021 de Crunchyroll, mientras que la nueva temporada se anunció en marzo de este año.

El anime es una adaptación de la serie de novelas ligeras publicada por Kadokawa escrita por Yuka Tachibana e ilustrada por Yasuyuki Syuri. La serie de novelas ligeras comenzó en 2017, con una adaptación de manga y un spin-off en 2017 y 2020 respectivamente.

Las novelas ligeras se publican bajo el sello Kadokawa Books y tienen ocho volúmenes a partir de marzo de 2022. La historia comenzó como una novela web sobre Shouetsuka ni Narou en 2016. Si deseas saber más detalles, La Verdad Noticias te invita a leer nuestra reseña de Seijo no Maryoku wa Bannou Desu en este enlace.

