La segunda temporada de Darling in the FranXX se ha vuelto una de las más esperadas de los fans de este emocionante anime y del género en gran parte, ya que desde el final de emisión de la primera temporada entre 2018 y 2019 no han habido noticias de su regreso.

Este anime que se centra en la batalla de los humanos contra monstruos en un mundo distópico, nos trae increíbles temáticas futuristas, como el control de mechas, o robots gigantes que son pilotados por jóvenes para combatir las amenazas del mundo, una trama muy similar a Neon Genesis Evangelion.

Ahora en La Verdad Noticias te hablaremos de todo lo que sabemos sobre el avance de la nueva temporada de la serie, así como del regreso de personajes relevantes como 001 de Darling in the FranXX, por lo que si eres fan del anime no te lo puedes perder.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Darling in the FranXX?

Aún falta mucho para la nueva temporada

Tras el estreno de la primera temporada en el año 201, los fans de la serie ya esperan con ansias el estreno de la temporada dos, sin embargo, tras poco más de tres años de su estreno, todavía no se tienen noticias de cuándo volverá la serie, pues probablemente se tienen que trabajar muchos aspectos como el doblaje de Darling in the FranXX en español.

Por otro lado se ha especulado que la segunda temporada podría llegar en otoño de 2022, aunque por parte del estudio Trigger o A-1 Pictures no han habido noticias oficiales, por lo que podría decirse que hasta el momento la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie es desconocida o podría incluso no llegar.

Darling in the FranXX en Netflix

Todavía no hay fecha para su llegada a la plataforma

La aclamada serie de Anime Darling in the FranXX está disponible en la plataforma de streaming Netflix, en algunos países, sin embargo no se encuentra en el catálogo de todos, ya que por ejemplo en México, desapareció, y por el momento no se sabe cuándo será agregada de forma oficial.

A pesar de las demandas de los fans por la serie en Netflix, los ejecutivos no han hecho declaraciones sobre su llegada, pero han intentado calmar las ansias de los fans con otros interesantes títulos de animación japonesa y series originales de la plataforma.

¿Cuántos años tiene Zero Two?

La edad de Zero Two es uno de los misterios más grandes de la serie

Zero Two es uno de los personajes más populares de dicha serie, tanto que incluso los fans recrean la imagen de la guerrera, pues en más de una ocasión algún cosplay de Zero Two ha destacado en redes sociales, siendo adaptable para todas las edades debido a que no hay una oficial.

Es el caso de Zero Two, cuya edad es desconocida en el anime, ya que aunque el resto de los personajes tuvieron un salto de 10 años en el tiempo, su edad sigue siendo un misterio, por lo que es una razón por la que los fans esperan la segunda temporada de Darling in the FranXX, ya que este dato podría ser finalmente revelado.

