Secuela de Nanatsu no Taizai tendría adaptación al anime

Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins ha mantenido un perfil bajo últimamente, pero el anime está lejos de terminar. De hecho, si ha estado al día con la franquicia, sabrá que su creador todavía está muy involucrado con la serie.

Después de todo, The Seven Deadly Sins: Four Knight of the Apocalypse publica actualizaciones periódicas, y parece que la secuela está lista para tener su propio anime. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los detalles.

Presunto anuncio sobre el anime de Nanatsu no Taizai: Four Knights of the Apocalypse

El informe proviene de Japón cuando los fanáticos en línea vieron un anuncio para la adaptación de la secuela recientemente. Como puedes ver arriba, la imagen muestra a la estrella de Four Knights of the Apocalypse con Meliodas, y dice que el anime de la secuela está en producción en este momento.

Por supuesto, no hay otros detalles sobre la adaptación disponibles en este momento. Ningún estudio o equipo se ha relacionado con el proyecto, por lo que los fanáticos pueden esperar aprender más sobre el futuro de Nanatsu no Taizai a medida que avanza el año.

Para aquellos que no están familiarizados con la secuela de la serie, Four Knight of the Apocalypse cuenta la historia de Percival, un joven héroe que emprende su propio viaje 16 años después del final de la serie original de Nakaba Suzuki.

Percival se entera de que está destinado a convertirse en uno de los varios caballeros legendarios para destruir el mundo, y el Reino de Camelot le ofrece una recompensa por este motivo. Decidido a cambiar su destino, Percival viaja por el mundo para encontrar a sus tres compañeros destinados y se encuentra con varios rostros familiares en el camino.

Comenzado en enero de 2021, Four Knights of the Apocalypse tiene seis volúmenes a su nombre, y Nakaba Suzuki publica nuevos capítulos regularmente. La secuela ha recibido críticas positivas de los fanáticos en el extranjero, por lo que no es sorprendente escuchar que se está trabajando en un anime.

Y si los fanáticos tienen suerte, bueno, tal vez este nuevo espectáculo sea supervisado por un estudio capaz de revisar la animación mediocre de la franquicia. Mientras tanto, la película CGI The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo Parte 1 llega a Netflix en 2022, una continuación de la serie principal Nanatsu no Taizai.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!