Secuela de Nanatsu no Taizai “Mokushiroku no Yonkishi” llega a Crunchyroll

Nakaba Suzuki ha presentado en los últimos años un manga basado en las leyendas del Rey Arturo, Nanatsu no Taizai, publicado durante varios años en la revista Weekly Shonen. Una vez terminada la historia, el mangaka ha decidido no abandonar este mundo mágico inspirado en los mitos de los caballeros de la Mesa Redonda con la secuela Mokushiroku no Yonkishi.

La secuela también conocida como Four Knights of Apocalypse (Cuatro Jinetes del Apocalipsis), publicó su primer capítulo en enero de 2021 que por ahora nos ha presentado personajes completamente nuevos y un escenario sin precedentes.

La historia continuó hasta el capítulo cinco, publicado el martes 23 de febrero de 2021 en la revista Weekly Shonen, pero a diferencia de la precuela del manga Nanatsu no Taizai, esta vez no hubo publicaciones oficiales disponibles para Europa.

¡Actualizaciones! Secuela de Nanatsu no Taizai

Four Knights of Apocalypse está disponible en Crunchyroll

Recientemente, Crunchyroll anunció que ha agregado Mokushiroku no Yonkishi a su catálogo de manga. Los capítulos estarán disponibles en inglés para los usuarios premium de la plataforma a excepción del primer capítulo, que también puede ser leído por usuarios sin suscripción.

Crunchyroll ya ha entrado en los primeros cinco capítulos de Four Knights of Apocalypse y continuará la publicación todos los martes, siguiendo así la cadencia de la distribución japonesa. Así que regresemos oficialmente a Britannia con las aventuras de Percival y los nuevos personajes que sacudirán el mundo conocido en The Seven Deadly Sins.

La Verdad Noticias te recuerda que la cuarta temporada (temporada 5 según Netflix) de Nanatsu no Taizai se encuentra en transmisión. El anime está disponible en Netflix Japón y nuevamente cuenta con animación de Studio DEEN. Hiroyuki Sawano (Shingeki no Kyojin) se encargó de la banda sonora y su ending o tema de cierre titulado “Time” junto con la vocalista “ReoNa”.

