Se vuelve viral la escena del gran pecho de la protagonista de Bocchi in the Rock

Los fanáticos del anime Bocchi the Rock! ya aman a la nueva waifu Hitori Gotoh, pero con la nueva escena de su gran busto han quedado todavía más enamorados de esta chica pelirosa.

Aunque estaban tristes de que en todos los capítulos del anime se estuviera “censurando” el gran pecho de Bocchi-chan, pues en el manga se muestra que estos eran bastantes grandes.

Pero parece que por fin sus plegarias fueron escuchadas, pues llegó el momento más esperado en el anime en el que por fin no pudieron evitar mostrar los atributos de la protagonista.

Esta es la escena en dónde se ve el pecho de Bocchi

Escena en dónde se ven los pechos de Bocchi.

Por fin llegó el momento de ver la gran pechonalidad de la protagonista Bocchi in the Rock! quien se luce en un bello traje de baño. El motivo, es que sus compañeras de la banda le piden ser la imagen.

De modo que graban un videoclip de Bocchi con bello bikini blanco, mientras sujeta su guitarra. Así que se pudo ver el gran tamaño de sus pechos, lo que además ayudó a la banda a ganar más admiradores.

Los fans emocionados han estado comentando en redes cosas como: “las bocchichis de la bocchiiiii son reales”, “Yo si vería ese videoclip un millón de veces solo por Bocchi” o “Finalmente, muestran a la verdadera Bocchi en unos cuantos segundos de gloria”.

También, que otro momento viral de Bocchi fue su encuentro en un vídeo con Komi-san como te mostramos anteriormente en La Verdad Noticias.

Te puede interesar: El anime Bocchi the Rock censura los pechos de sus waifus

¿Dónde leer el manga de Bocchi in the Rock?

Aquí puedes leer el manga de forma gratuita.

Puedes leer el manga completo de Bocchi in the Rock en español desde varias plataformas online como Lector Manga, Tumangaonline o Novel Cool.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: