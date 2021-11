Se revela el elenco de One Piece live action de Netflix

Se anunció que One Piece live action estaba en proceso el año pasado, el creador de la serie japonesa, Eiichiro Oda, está trabajando con Netflix y Tomorrow Studios en una nueva versión de acción en vivo de la famosa franquicia de manga y anime.

Comenzando su producción el verano pasado e impactado por la pandemia de COVID-19 en curso, todavía hay muchos detalles sobre esta próxima adaptación que están completamente en secreto.

Este proyecto ha estado particularmente envuelto en misterio cuando se trata de los detalles concretos de lo que realmente va a ser en la nueva serie. Esto incluye el elenco central de personajes en la nueva serie One Piece live action de Netflix. ¡Y ahora tenemos actualizaciones!

Elenco de One Piece live action

El protagonista Monkey D Luffy será interpretado por el mexicano Iñaki Godoy (Go, Youth!, Who Killed Sara), Mackenyu interpretará a Roronoa Zoro (Rurouni Kenshin: Capítulo final), Emily Rudd interpretará a Nami (Fear Street, Hunters), Jacob Romero Gibson interpretará a Usopp (Greenleaf, All Rise) y Taz Skylar interpretará a Sanji (Boiling Point, Villain).

Ahora que la nueva serie de Netflix ha comenzado a reconstruirse por completo, el elenco de la serie también se ha revelado junto con muchos otros proyectos mostrados durante el reciente evento de Netflix Festival Japan 2021. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime (4 temporadas) One Piece en Netflix.

Estos primeros diez episodios ordenados para la adaptación de acción en vivo tomarán la Saga East Blue del manga original de Eiichiro Oda, y las primeras adiciones al elenco incluyen a los primeros cinco miembros principales del Equipo de Sombrero de Paja.

Acerca del elenco en One Piece de Netflix

Foto: Shueisha - Personajes del manga One Piece

El elenco de los cinco Sombrero de Paja centrales se compone de varios individuos diferentes, y eso refleja la filosofía central de Eiichiro Oda cuando se trata de su descripción de los diversos países y puntos de origen de la tripulación.

El productor de la serie Steve Maeda habló de la reanudación de la producción de la serie a principios de este año, con el anuncio de que se había reiniciado tras el retraso de la pandemia de COVID-19. Ya ahora, ¡parece que la producción ha llegado a tal punto que el elenco ha sido completamente revelado!

Finalmente, One Piece live action de Netflix compartió el primer vistazo al guión y logo en septiembre de 2021. ¿Qué opinas del elenco de acción en vivo para la nueva serie de Netflix hasta ahora?

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!