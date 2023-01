Se revela el avance de Mokushiroku no Yonkishi, la secuela de Nanatsu no Taizai

Se ha revelado el avance de la secuela de Nanatsu no Taizai, es decir: Mokushiroku no Yonkishi. Tal y como te lo estamos informando aquí en La Verdad Noticias, la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki, Mokushiroku no Yonkishi (Four Knights of the Apocalypse) se reveló en un video promocional publicado justamente el día de hoy.

En dicho video publicado por el Canal oficial de anime de TMS, no se pudo confirmar cuál es el día exacto en el que al fin se estrenará esta adaptación, sin embargo, todos pudieron ver que será en algún momento del 2023.

Por otro lado, la dupla Studio Deen y Marvy Jack finalmente estará fuera de la producción para darle paso a Telecom Animation Film. Es importante señalar que Mokushiroku no Yonkishi se publica en la revista Weekly Shonen Magazine desde enero de 2021 mientras que Nanatsu no Taizai, se publicó en la revista Weekly Shonen Magazine de la editorial Kodansha entre octubre de 2012 y marzo de 2020.

¿De qué trata Mokushiroku no Yonkishi?

Visual de Mokushiroku no Yonkishi

Mokushiroku no Yonkishi nos cuenta la historia de Percival, quien siempre ha vivido con su abuelo en el Dedo de Dios, un refugio remoto que se encuentra sobre las nubes. Aunque a él le encanta la vida sencilla, en secreto anhela la aventura.

Un día, sin esperarlo, la vida de Percival cambia para siempre cuando un intruso le arrebata todo lo que ha conocido y a partir de ese momento, emprenderá un viaje para perseguir a quien le arrebató todo, durante el mismo, descubrirá que no sabe muchas cosas que las personas deberían de saber, por fortuna, durante su viaje hará amigos que lo ayudarán.

¿Cuándo se estrenará Mokushiroku no Yonkishi?

Como te hemos comentado, Mokushiroku no Yonkishi que es la secuela de Nanatsu no Taizai, es un anime que estrenará su adaptación al anime en algún momento del presente 2023.

