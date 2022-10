Se filtran los spoilers de My Hero Academia Capítulo 369 y los fans reaccionan

El Capítulo 367 de My Hero Academia, que se lanzó la semana pasada, tuvo el momento que los fanáticos esperaban con impaciencia, ya que Deku finalmente apareció para salvar el día.

El Capítulo 368 de MHA continuó el buen trabajo de su predecesor y describe una batalla por la generación. Boku No Hero Academia de Kohei Horikoshi sigue la historia de Izuku Midoriya (Deku), quien es parte de un mundo donde el 80% de la población nace con diferentes tipos de peculiaridades (superpoderes).

Entonces, si eres un lector de manga o quieres saber más sobre el último Capítulo #369 del manga BNHA, solo continúa con este artículo de La Verdad Noticias. De lo contrario, recibirás spoilers importantes de la temporada 6 del anime My Hero Academia y más, ya que la temporada 5 terminó en el Capítulo 257.

My Hero Academia Capítulo 369 Spoilers

Imagen: My Hero Academia 369 Manga

Obviamente, los spoilers masivos del Capítulo 369 de My Hero Academia titulado "La vida extendida" siguen a continuación, así que lea bajo su propio riesgo. Además, echa un vistazo a algunas de las páginas adjuntas a continuación.

MHA369 comienza con un flashback de All For One asfixiando al segundo usuario de One For All mientras sangra. Él dice que su peculiaridad solo era capaz de controlar objetos pequeños, y vemos a AFO aplastando una bala que se dirigía hacia él desde atrás sin tocarla.

AFO dice que era un insecto molesto con una peculiaridad que no era más que un pequeño estorbo, por lo que no entiende por qué Deku puede usarlo de una manera tan fuerte y por qué puede ver los "fantasmas" del Segundo y Yoichi detrás del chico.

La peculiaridad llamada "Gearshift" es más fuerte gracias a One for All y ahora puede controlar cada celda individualmente. Usado junto con la fuerza bruta de OFA da lugar a un poder que es capaz de distorsionar los cimientos del mundo. Luego, Deku golpea a TomurAFO con un QUINTUPLE DETROIT SMASH.

El Capítulo 369 de My Hero Academia continúa mientras Deku vuela por el campo de batalla como una bala, pero TomurAFO nota que sus últimos golpes no fueron tan fuertes, probablemente porque no tiene más fa jin en stock.

Se prepara para interceptar el próximo golpe, pero Deku cambia a primera y reduce la velocidad para evitarlo. “Danger Sense” se activa y Deku ve que TomurAFO lo va a golpear, por lo que usa “Smokescreen”, salta alto con “Float” y tira de TomurAFO con “Black Whip”.

Luego prepara su próximo ataque, cargado con “Fa Jin” que almacenó con el Quíntuple Detroit Smash. El segundo usuario dice que lo que debe temer TomurAFO no son las peculiaridades, sino la "voluntad" que habita dentro de ellas.

Deku recuerda la palabra de Banjo de que él sería el que completaría One for All y grita que lo terminará de una vez por todas, para que AFO no lastime a nadie más. Parece que ya conocemos las peculiaridades de todos los portadores de One For All.

El puñetazo de Deku fue tan fuerte que abrió un agujero en el pecho de TomurAFO. Yoichi dice que puede ver a su hermano adentro y que lo que dijo el joven de ojos redondos (Mirio) es cierto: esta larga pelea está afectando la fusión entre All for One y Shigaraki.

El segundo dice que el trato real comienza ahora, que necesita recordar las palabras de Shimura y que no puede desmayarse todavía. All for One comienza un monólogo interno diciendo que es injusto porque aún no ha podido usar ninguna peculiaridad para mostrar cuán fuerte es su nuevo cuerpo. Erasure, la UA voladora, los villanos divididos, todo actuó en su contra.

Es entonces cuando AFO grita y nueve luces muy parecidas a las de OFA aparecen a su lado. Deku parece confundido y Aizawa se pregunta si todavía tiene algún truco bajo la manga.

AFO luego termina su monólogo interno al estar de acuerdo con Yoichi, diciendo que si todos los esfuerzos acumulados durante el año van a definir los resultados de esta batalla, entonces todavía tiene una oportunidad de ganar.

El manga cambia al villano Spinner, que es gigante y babea. Aquí es donde termina el capítulo. Además, parece que el agujero en su pecho se está regenerando, aunque se supone que no tiene ninguna peculiaridad.

Fecha de lanzamiento y dónde leer el manga

Imagen: Bones / Portadores de One For All

El Capítulo 369 del manga My Hero Academia llegará el 10 de octubre de 2022 y se podrá leer gratis desde MANGA Plus (por tiempo limitado). La noticia de MHA369 es que no habrá descanso la próxima semana.

