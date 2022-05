Se confirma el anime KonoSuba Temporada 3 y sus primeros detalles de producción

En julio de 2021, se anunció que habrá un nuevo anime de KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Ahora, se ha confirmado en un evento especial de transmisión en vivo el 28 de mayo que el nuevo proyecto es la tercera temporada de la serie. Los detalles del personal principal y una imagen de la temporada 3 también se revelaron en el evento.

Retomando sus papeles están Kouichi Kikuta como diseñador de personajes y Makoto Uezu como compositor de la serie, mientras que Yuujiro Abe (director de episodios de la temporada 1 y la temporada 2 de Kaguya-sama: Love Is War) asume las funciones de dirección. El director anterior Kanasaki Takaomi está involucrado en la nueva temporada como director en jefe.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información de KonoSuba Temporada 3, trama, tráiler y actualizaciones de la serie de anime.

Confirmada la tercera temporada del anime KonoSuba

Mientras que las dos primeras temporadas (de 2016 y 2017 respectivamente) fueron producidas por Studio Deen y KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World Legend of Crimson movie (de 2019) por JC Staff, Konosuba Temporada 3 es producida por Studio Drive (Temporada 2 de Fumetsu no Anata e: To Your Eternity).

Los cuatro miembros del personal y Drive también están involucrados en la adaptación al anime de Konosuba: An Explosion on This Wonderful World. spin-off, que se anunció en el mismo evento de transmisión en vivo.

Retomando sus papeles están Jun Fukushima como Kazuya, Sora Amamiya como Aqua, Rie Takahashi como Megumin y Ai Kayano como Darkness.

Las novelas ligeras de comedia isekai escritas por Natsume Akatsuki e ilustradas por Kurone Mishima se desarrollaron entre 2013 y 2020 con 17 volúmenes principales y dos antologías de cuentos. Se publica bajo la etiqueta Kadokawa Sneaker Bunko.

Crunchyroll transmite el anime KonoSuba y lo describe como tal: “Kazuma Satou es un chico de preparatoria otaku y hikikomori que no suele salir de casa, pero cuando lo hace, un fatídico (y ridículo) accidente acaba con su vida”.

“En el otro mundo aparece una diosa ante él y le propone comenzar de nuevo su vida en un mundo de magia y espada, pero las condiciones son un tanto peculiares, así que acabará comenzando de cero como aventurero y acompañado de una diosa”.

Las novelas ligeras han inspirado una adaptación de manga de Masahito Watari y varios spin-offs, mientras que el anime condujo al lanzamiento de varios videojuegos de KonoSuba. La historia comenzó como una novela web sobre Shousetsuka ni Narou en 2012.

