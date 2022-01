Scott Pilgrim está desarrollando su serie de anime en Netflix

La querida serie de cómics Scott Pilgrim está programada para obtener otra adaptación multimedia. Esta vez, es una serie de anime y será realizada por Netflix y UCP, una división de Universal Studio Group que creó The Umbrella Academy y Chucky.

El creador original del cómic, Bryan Lee O'Malley, escribirá y producirá el programa junto a BenDavid Grabinski, quien trabajó como showrunner en la reposición de Nickelodeon de ‘Are You Afraid of the Dark?’, según un informe de Hollywood Reporter.

Medios como Polygon confirmaron la noticia con fuentes. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos todo sobre las películas de anime que estrenaron en 2021 y debes ver. A continuación, compartimos los detalles del nuevo anime de Netflix.

¿Quién produce el anime de Scott Pilgrim?

Foto: Universal Studios

El programa estará animado por Science SARU, que creó Devilman Crybaby. Edgar Wright, el director de la adaptación cinematográfica de 2012 Scott-Pilgrim vs. The World, también ayudará a dirigir el programa y recibirá un crédito de productor ejecutivo. Recuerda que el anime Devilman Crybaby es exclusivo de Netflix.

La película de Scott-Pilgrim vs.The World regresará a los cines para celebrar su décimo aniversario junto con una nueva versión de la película en 4K UHD Blu-Ray. Los cómics de Bryan Lee O'Malley siguen las fantásticas aventuras de un miembro de la banda inactivo llamado Scott-Pilgrim.

La primera entrega, Precious Little Life de Scott-Pilgrim, se estrenó en 2004. A partir de ahí, la serie se convirtió en un gran éxito y en un fenómeno mundial. Incluso consiguió dos productos derivados de videojuegos.

Netflix anuncia todo el anime que estrena en 2021, mientras que en 2022 y prometen otra dosis de lanzamientos famosos como The Orbital Children, y Shaman King (nuevos episodios). Estos dos estrenos pertenecen al mes de enero. Por otra parte, Scott Pilgrim Vs. The World: The Game estará de regreso en una edición completa.

