Sasaki to Miyano anuncia segunda temporada de anime

Poco después del episodio 12 y último de Sasaki to Miyano (Sasaki and Miyano), el equipo de producción del anime anunció que se está trabajando en una secuela. Se darán más detalles sobre el seguimiento en una fecha posterior en el sitio web oficial del anime y en las cuentas de redes sociales.

El elenco de voces principal incluye a Yuusuke Shirai como Shoumei Sasaki, Souma Saitou como Yoshikazu Miyano, Yoshitsugu Matsuoka como Taiga Hirano, Yuuki Ono como Jirou Okasawara.

Yuuma Uchid a como Masato Hanzawa, Ryouhei Arai como Tasuke Kuresawa y Mitsuhiro Ichiki como Gonzaburou Tashiro. Funimation transmitió la serie Sasaki to Miyano tal como se emitió. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el nuevo tráiler de la segunda temporada:

El personal del anime está formado por Shinji Ishihira (Log Horizon: Destruction of the Round Table) como director, Takahiro Ueno (director del episodio Fairy Gone) como asistente de dirección, Yoshiko Nakamura (Sleepy Princess in the Demon Castle) como guionista de la serie.

Maki Fuujī (Our Love Has Always Been 10 Centimeters Apart) como diseñador de personajes, Masaki Mayuzumi (Dr. Ramune -Mysterious Disease Specialist-) como director de arte, Katsuragi Imazato (The Seven Deadly Sins: Cursed By Light) como diseñador de color.

Shinyo Kondou (The Seven Deadly Sins: Cursed By Light) como director de fotografía, y Kana Shibue (Devils' Line) como compositora musical. Studio Deen se encarga de la producción de animación.

Sasaki to Miyano se basa en la serie de manga del mismo nombre de Shou Harusono. Se publicó por primera vez en 2016 y hasta el momento ha publicado ocho volúmenes tankoubon en total.

El manga también inspiró un manga derivado centrado en Taiga y Akira Kagiura, dos novelas ligeras y un CD de drama. Actualmente se publica bajo el sello Gene Pixiv de KADOKAWA.

Sasaki to Miyano confirma su temporada 2

Yen Press describe la historia como: “Todo comenzó como la típica trama de amor de los chicos de la vieja escuela… ‘El chico malo del último año se encuentra con un estudiante de primer año adorablemente incómodo, uno de ellos se enamora, y así sucesivamente’”.

“Pero aunque Miyano es un autoproclamado experto en el amor de los chicos, no se ha dado cuenta del todo... él mismo está en uno. ¡Lo que significa que depende de Sasaki asegurarse de que su historia tenga un felices para siempre...!” Puedes encontrar más detalles de Sasaki to Miyano en su Twitter oficial.

