Sasaki to Miyano: Graduation, la película de anime ya tiene fecha de estreno

Kadokawa lanzó un avance de 30 segundos para la película de anime yaoi y Boys Love titulada Sasaki to Miyano: Graduation (Sasaki to Miyano: Sotsugyo-hen). Con él se reveló una fecha de estreno en cines japoneses para el 17 de febrero de 2023.

La Verdad Noticias te comparte que también se lanzó una ilustración conmemorativa del creador del manga Sasaki to Miyano, Shou Harusono, y una imagen teaser. Puedes conocer más detalles del personal y el elenco a continuación.

Al igual que la serie de animación japonesa, el personal de la película incluye a Shinji Ishihira como director, Takahiro Ueno como asistente de dirección, Maki Fuujī como diseñador de personajes.

Masaki Mayuzumi como director de arte, Imazato Katsuragi como diseñador de color y Kana Shibue (Devils' Line) como compositor de música.

El compositor de la serie Yoshiko Nakamura se desempeña como guionista de la película, mientras que Daisuke Horino (Shinkansen Henkei Robo Shinkalion Z) asume el cargo de director de fotografía. Studio Deen vuelve a estar a cargo de la producción de animación.

Ilustración por el mangaka de Sasaki to Miyano, Shou Harusono.

Promocional de la película BL, Sasaki to Miyano: Graduation.

Mientras tanto, el elenco que regresa incluye a:

Yuusuke Shirai como Shomei Sasaki.

Souma Saitou como Yoshikazu Miyano.

Yoshitsugu Matsuoka como Taiga Hirano.

Yuuki Ono como Jiro Okasawara.

Yuuma Uchida como Masato Hanzawa.

Ryouhei Arai como Tasuke Kuresawa.

Mitsuhiro Ichiki como Gonzaburo Tashiro.

Nobunaga Shimzaki como Akira Kagiura.

La película se anunció en julio de este año y se proyectará con un cortometraje de Hirano to Kagiura (Hirano and Kagiura). De igual forma, te recordamos que el OVA de Sasaki and Miyano ya está disponible para ver en Crunchyroll, un popular servicio de streaming especializado en anime.

El manga de Sasaki to Miyano comenzó en 2016 y tiene nueve volúmenes de tankoubon a partir de julio de 2022. La adaptación de la serie de anime se desarrolló de enero a marzo de 2022 con 12 episodios. Se anunció una secuela después de que se emitió el episodio final.

Crunchyroll describe el anime como tal:

“Miyano es un estudiante que adora el manga de corte boys love y al que le acompleja un poco el tener unos rasgos muy poco masculinos. Su afición por la ficción se convertirá en algo más real cuando conozca por casualidad a Sakaki, un estudiante mayor que él que lo salva de unos abusones”.

“Juntos comenzarán una relación de amistad que pronto querrá convertirse en algo más... si ambos son capaces de dar el paso y admitir lo que sienten”.

El manga de Sasaki to Miyano también inspiró un manga derivado con los personajes secundarios Taiga y Akira, dos novelas ligeras y un CD dramático. El manga publicado por Kadokawa se serializa en Gene Pixiv y se publica bajo el sello Gene Pixiv.

