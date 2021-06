Sanji de One Piece recibe un genial cosplay de anime aesthetic femenino

Wano Arc de One Piece les ha dado a los fanáticos algunas de las batallas más grandes que han presenciado hasta la fecha, y con la saga War For Wano a punto de comenzar en el anime, una fan ha decidido honrar el arco lleno de acción con el nuevo look de Sanji.

Al igual que los otros Sombrero de Paja, el cocinero de Monkey D Luffy ha apostado por la estética feudal de la nación aislada, al tiempo que conserva su personalidad y estilo únicos que lo han convertido en un personaje favorito de los fanáticos en toda la franquicia de Eiichiro Oda.

Así luce el genial cosplay femenino de Sanji

Magliocca Alessia en Instagram "Sanji Femenino"

La cosplayer de Instagram, Magliocca Alessia, compartió esta interpretación increíblemente precisa de Sanji con su atuendo Wano. Al mismo tiempo, la artista agregó un efecto muy anime aesthetic que imita la pierna en llamas del cocinero.

Después de todo, el poderoso Sanji sigue siendo una parte fundamental de la banda de Luffy al día de hoy. Te recordamos que puedes leer el manga de Eiichiro Oda en la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

Sanji en las Sagas de One Piece

En las páginas actuales del manga, la Saga War for Wano ha visto al propio Sanji colocado en una serie de situaciones extremas, casi siendo devorado por algunos de los lugartenientes arácnidos de Kaido que componen los Piratas Bestia.

Afortunadamente, el cocinero de los Sombrero de Paja fue salvado en el último minuto por sus camaradas y ahora está tratando de salvar la vida del espadachín de Thousand Sunny, llevando a un Ronroa Zoro herido, mientras que también decide usar el cuerpo del guerrero roto para alejar a varios de los espadachines dentro del ejército de Kaido.

Como Luffy perdió su primera pelea con Kaido durante este Arco de Guerra, está claro que los de Sombrero de Paja tendrán que trabajar mucho para liberar a la nación aislada. La Verdad Noticias le compartirá más actualizaciones al fandom de One Piece en el futuro. ¿Qué te pareció el cosplay femeino de Sanji?

