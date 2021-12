Saitama se enfrentará a Dios en One Punch Man Capítulo 156

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers relacionados al manga One Punch Man creado por ONE e ilustrado por Yusuke Murata. La pelea entre Platinum Sperm, Flashy Flash y Garou finalmente ha comenzado, lo que hace que los fanáticos estén ansiosos por ver One-Punch Man Capítulo 156.

Saitama finalmente hizo su tan esperada aparición y unió fuerzas con Flashy Flash. Mientras su lucha contra Garou y Platinum Sperm continuará en el Capítulo 156, ¿quién saldrá victorioso? Aquí te compartimos todo lo que debes saber. Recuerda que el manga OPM desata el nuevo poder de Garou.

¿Qué pasa en el manga One Punch Man 156?

Foto: Shuiesha / One Punch Man spoilers

La batalla contra los tres superhumanos finalmente ha comenzado en el Capítulo 156 del manga One-Punch Man, pero el más fuerte de ellos permanece al margen. Saitama ahora ha regresado con Flashy Flash y está listo para enfrentarse a Platinum Sperm y Garou, señaló Recent Highlights.

Sin embargo, no le queda ningún villano importante para enfrentar con su fuerza. Los mejores héroes de la Clase-S han puesto en riesgo sus vidas contra los enemigos y han salvado su tierra natal.

A pesar de las lesiones y muertes, encuentran consuelo al saber que su país es seguro. Antes de que el Homeless Emperor tomara su último aliento, le dijo algo al Dios, quien le dio el poder de la luz.

Zombie quería saber más sobre este Dios, pero Dios mató al Homeless Emperor antes de que pudiera preguntarle más. Este Dios tenía un cuerpo enorme cuando hizo su aparición en la luna. Incluso casi cubrió toda la superficie con su tamaño.

Entonces, en el Capítulo 156 de One-Punch Man, hay teorías de que Saitama se enfrentará a este Dios cuando este último se dirija a la Tierra. Después de que Tatsumaki haya hecho un agujero en la Tierra, puede desencadenar el renacimiento de este Dios. Anteriormente, informamos que un cosplay viral de One Punch Man enfrenta a Fubuki y Tatsumaki.

Resumen de One-Punch Man Capítulo 155

En el Capítulo 155 de One-Punch Man, los fanáticos presenciaron el enfrentamiento de Platinum Sperm, Flashy Flash y Garou's God Form. Garou logró abrumar a los dos sin sudar. Dicho esto, muchos ahora están ansiosos por ver lo que sucederá a continuación.

El lanzamiento del manga One-Punch Man ha sido confuso desde el principio. Por lo general, se lanzan nuevos capítulos cada mes, pero a veces llega antes o después de lo habitual.

Sin embargo, según las fuentes de Omnitos, los nuevos capítulos se lanzan en su mayoría el primer o último sábado del mes. Entonces, para calcular la fecha de lanzamiento del nuevo capítulo, puede caer el 8 de enero o el 23 de enero de 2022.

De todos modos, los fanáticos solo deben tomar estas suposiciones con una pizca de sal, ya que el creador del manga, Yusuke Murata, lanza nuevos capítulos al azar. Al momento de escribir este artículo, el mangaka aún no se ha actualizado si ya ha terminado de trabajar en el Capítulo 156. Puedes ir al sitio oficial del manga One Punch Man en VIZ Media.

