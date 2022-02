Saint Seiya: Estrenan episodio especial de Los Caballeros del Zodiaco

Fans estrenan episodio especial de Saint Seiya: Preludio de Pegaso

Según información de Publimetro, este 2022 finalmente vio el estreno de Saint Seiya: Pegasus Prelude (Saint Seiya: Preludio de Pegaso), un anime especial hecho por fans del clásico anime Los Caballeros del Zodiaco.

La animación fue realizada por Hakuren Studios y tras algunos retrasos de su lanzamiento ahora presume la primera parte del primer episodio. Lamentablemente, su estreno fue totalmente en vivo desde el canal de YouTube de Hakuren Studios y una vez finalizado ya no está disponible.

¿Qué es Saint Seiya: Preludio de Pegaso?

Saint Seiya: Pegasus Prelude es un anime fan-made que contará con 5 partes antes de los sucesos de la “Saga del Cielo”. Los creadores de Hakuren Studios comparten transmisiones en vivo de todo el proceso que llevó crear el anime y la opinión de los actores de doblaje que participaron.

También se confirmó que los episodios estarán disponibles con subtítulos en inglés, portuges y japonés. Cabe destacar que la opinión de los fanáticos ha sido variada, ya que algunos felicitaron la gran dedicación de Hakuren Studios, mientras que otros internautas no están tan sorprendidos.

Aún así, es importante recordar el gran trabajo que conlleva animar un episodio; es especial un anime inspirado en uno de los clásicos más exitosos de todos los tiempos. Anteriormente, La Verdad Noticias informó el orden para ver el anime de Saint Seiya.

¿Cuál es la nueva serie de Los Caballeros del Zodiaco?

Foto: Masami Kurumada / Saint Seiya

Lo último que sabemos, es que un próximo live action titulado Knights of the Zodiac: Saint Seiya, llegará a lo largo de 2022. Netflix ha ganado mucha atención con sus proyectos de acción en vivo como Cowboy Bebop y One Piece. Recuerda que también puedes ver el anime de 2018 ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ en Netflix.

