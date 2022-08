Sailor Moon y Saint Seiya regresan a la televisión en este canal de anime

Según información de Super Geek, Senpai TV, un canal chileno centrado en anime, dio a conocer que dos populares animaciones japonesas llegarán a su programación en septiembre de este año. Se trata de Sailor Moon y Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco.

Desde abril de 2022, Senpai TV comenzó a transmitir animes favoritos como Detective Conan y Fullmetal Alchemist. También agregaron la película japonesa Akira y ahora llegó el momento de ver a las chicas mágicas junto con los caballeros de Saori Kido.

Ambos programas son series de anime clásicas que todo fanático debe conocer. Al igual que el público mexicano, los chilenos son grandes admiradores de las Sailor Senshi y Saint Seiya.

Sailor Moon y Saint Seiya en Senpai TV

Senpai TV transmitirá Sailor-Moon y Los Caballeros del Zodiaco en alta definición (HD). Saint Seiya contará con 114 episodios, mismos que abarcan desde el Arco del Torneo Galáctico, hasta la Saga de Poseidón.

El anime de chicas mágicas emitirá sus primeros 49 episodios, que pertenecen a la primera temporada de la serie original. Senpai TV comenzará con esta nueva programación desde el próximo jueves 1 de septiembre.

Se transmitirán episodios dobles con los siguientes horarios: Sailor-Moon a las 17:30 horas, mientras que los Caballeros del Zodiaco a las 21:30 horas en la señal de cable. Sigue leyendo La Verdad Noticias, ya que también se confirmaron más sorpresas de anime en Senpai TV.

Maratón y película de los Caballeros del Zodiaco

Regresan series de anime clásicas a Senpai TV

Senpai TV confirmó estrenar el domingo 28 de agosto, la primera película de la franquicia Saint Seiya, siendo esta “Los Caballeros del Zodiaco: La reencarnación de Ellis" de 1987. El sábado 3 de septiembre se transmitirá un maratón de Saint Seiya a partir de las 18 horas hasta las 5 horas del domingo.

Finalmente, el canal de televisión chileno informó que estrenará el famoso anime de basketball Slam Dunk . Todavía no tenemos fecha de lanzamiento, pero los espectadores esperan que sea mucho antes del lanzamiento de The First Slam Dunk (la nueva película de la franquicia).

Puedes ver el canal chileno Senpai TV por las señales 64 y 758 de VTR. De igual forma, el anime de Sailor Moon se puede ver en la plataforma Crunchyroll, mientras que Saint Seiya se encuentra en Netflix.

