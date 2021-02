Sailor Moon Eternal revela continuación del anime ¿Una temporada 4?

Después de mucha espera, la segunda mitad de las dos películas de Sailor Moon Eternal (producidas por Toei Animation y Studio DEEN) finalmente ha debutado en los cines de Japón. Estas siguen la historia contada en el remake de anime Sailor Moon Crystal y toman lugar como una tercera temporada.

Ahora, las películas revelaron una posible cuarta temporada de la serie de anime y todo el fandom está más que emocionado. Como los largometrajes adaptaron el arco de Dead Moon de la serie de manga original de Naoko Takeuchi, todavía queda un arco más en la mesa después de este renacimiento.

Es por eso que el final de la segunda película de Sailor Moon Eternal es tan tentador. Ya que llega a su fin con un misterioso "To Be Continued", provocando el próximo gran proyecto de anime de la franquicia.

Foto: Toei Animation y Studio DEEN

¿Sailor Moon tendrá más anime?

Según un nuevo informe de Oricon News, una continuación oficial del anime en películas o series de televisión aún no se ha confirmado. Pero se le preguntó al elenco si les gustaría volver o no.

Se le preguntó a la actriz de Usagi Tsukino, Kotono Mitsuishi, sobre el misterioso adelanto de "To Be Continued", y aunque no comentó si las películas continuarían o no con otro proyecto cinematográfico, sí notó que hay un arco final que va más allá del arcos cubiertos por la serie original y dos películas.

En cuanto a si volvería o no, le gustaría que se hiciera "lo antes posible". Aún no se ha confirmado un anuncio oficial para el futuro del anime de Usagi Tsukino, pero Sailor Moon Eternal fue el resultado final de un proyecto de renacimiento que comenzó con Sailor Moon Crystal.

Si regresa para una nueva película (o incluso una serie de televisión), cerrar este resurgimiento con el arco final de la serie definitivamente sería bien recibido por los fanáticos y La Verdad Noticias te traerá todas las actualizaciones.

Desafortunadamente para los fans fuera de Japón, ambas películas de Sailor Moon Eternal aún no han sido confirmadas para una licencia o lanzamiento en otros territorios. Entonces, si de hecho se continúa con un nuevo proyecto de película o anime, podríamos esperar un debut en cines del extranjero o un estreno directo en streaming como Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!