SPY x FAMILY revela su calendario de producción con WIT Studio y Cloverworks

SPY x FAMILY ha llegado a la pantalla chica, con la historia de Twilight y su familia recién reunida uniéndose para cumplir una misión única en la que el maestro espía debe eliminar un nuevo objetivo.

El primer episodio del anime SPY x FAMILY ya recibió excelentes críticas de los fanáticos, con la adaptación animada cobrando vida de la mano de dos de los estudios de anime más grandes del juego, WIT Studio y CloverWorks.

Recientemente, se reveló el cronograma de qué episodios producirá cada estudio de animación. Con cada uno de estos estudios bien conocidos por sus principales obras, la serie está en buenas manos.

Para los fanáticos que no estén familiarizados con los trabajos de WIT Studio y CloverWorks, el primer podría ser mejor conocido por trabajar en las tres primeras temporadas de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) y una de las series de anime nuevas más grandes que llegan a Crunchyroll, Ranking of Kings.

Por otro lado, CloverWorks es mejor conocido por trabajar en importantes adaptaciones de anime como Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-Up Darling) y The Promised Neverland. Por lo que ambos estudios de animación definitivamente se han ganado sus credenciales, a pesar de que sus respectivos trabajos han sido bastante diferentes.

Con el episodio de estreno de SPY x FAMILY, definitivamente puedes ver la alta calidad de animación que se muestra cuando se trata de llevar la vida de la familia Twilight a la pantalla chica.

Foto: WIT Studio y CloverWorks / SPY x FAMILY

Según las filtraciones de Twitter Outlet Shonen, WIT Studio producirá los episodios "impares" de la serie, también conocidos como episodios uno, tres, cinco, etc. Mientras que CloverWorks trabajará en los episodios "pares" de la serie, también conocidos como episodios dos, cuatro, seis, etc.

Por lo tanto, el primer episodio de la serie fue producido por WIT, y el próximo será producido por CloverWorks. La Verdad Noticias sabe que debería ser interesante ver qué diferencias, si las hay, se pueden detectar en estas cuotas respectivas.

Si no te has subido a bordo con este nuevo éxito de anime, el servicio de streaming Crunchyroll ofreció a los fanáticos la siguiente descripción oficial de SPY x FAMILY: "El maestro espía Twilight no tiene paralelo cuando se trata de ir de incógnito en misiones peligrosas para el mejoramiento del mundo”.

“Pero cuando recibe la tarea final, casarse y tener un hijo, ¡finalmente puede estar fuera de su cabeza! …Twilight tiene mucho trabajo para conseguir una esposa y un hijo para su misión de infiltrarse en una escuela privada de élite. Lo que no sabe es que la esposa que ha elegido es una asesina y el hijo que ha adoptado es ¡un telépata!"

Finalmente, te recordamos que Crunchyroll anuncia su lista de estrenos de SimulDub para la Primavera 2022. SPY x FAMILY es uno de los títulos confirmados con doblaje en español latino y próximamente te compartiremos más información de los lanzamientos.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!