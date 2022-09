SPY x FAMILY lanza tráiler con tema de apertura de su segunda parte

Se ha lanzado un tráiler principal de la próxima segunda edición de SPY x FAMILY. El tema de apertura (opening) recientemente anunciado "SOUVENIR" de BUMP OF CHICKEN se muestra junto con más imágenes de la próxima fase de la agitada vida de la familia Forger.

La Parte 2 del anime programó su estreno en Japón para el 1 de octubre. La primera parte se estrenó el 9 de abril. El anime está basado en el manga publicado por Shueisha de Tatsuya Endou, que comenzó en 2019 y lanzará su décimo volumen tankoubon el 4 de octubre de 2022.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que el manga SPY x FAMILY rompió un nuevo récord de ventas. Recuerda que puedes leer el manga en español desde la aplicación MANGA Plus y ver el anime desde la plataforma Crunchyroll. Ellos describen la serie como tal:

“Todo el mundo tiene una parte de sí mismos que no puede mostrar a los demás”.

“En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada, Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría”.

“La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, "Twilight", en una misión ultrasecreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, quien dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostania, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países”.

Imagen promocional de SPY x FAMILY Parte 2

El personal del anime incluye a Kazuhiro Furuhashi (Dororo) como director, Kazuaki Shimada (The Promised Neverland Season 2) como diseñador de personajes y codirector de animación, Kyouji Asano (Great Pretender) como codirector de animación y Takashi Katagiri (Vivy - Fluorite Eye's Song, director del episodio).

Norihito Takahashi (coguionista y director de unidad de Detective Conan: The Scarlet Bullet) y Harada Takahiro (director del episodio Akebi's Sailor Uniform) como asistentes de dirección. Wit Studio y CloverWorks son las productoras de animación.

Te puede interesar: Yor Forger de SPY x FAMILY llega a la vida real gracias a un sensual cosplay

El resto del personal incluye a Satoshi Hashimoto (Ranking of Kings) como diseñador de color, Kazuo Nagai (My Hero Academia: Heroes Rising) e Hisayo Usui (codirector de arte de Akebi's Sailor Uniform) como directores de arte, Akane Fushihara (Love of Kill) como directora de fotografía y Yuuya Sakuma (Tokyo 24th Ward) como asistente de dirección de fotografía.

Además, los créditos del nuevo tráiler del segundo corte enumeran a Kanami Tanaka (diseñadora de color asistente de Spy x Family) como otra diseñadora de color. Mientras tanto, el elenco principal del anime SPY x FAMILY incluye a Takuya Eguchi como Loid Forger, Saori Hayami como Yor Forger y Atsumi Tanezaki como Anya Forger.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram