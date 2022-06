SPY x FAMILY lanza los Nendoroid de Anya y Loid Forger

Los Nendoroid de Anya Forger y Loid Forger del anime SPY x FAMILY cuestan 6.500 yenes (59,99 dólares estadounidenses). En cuanto a las opciones de personalización, Good Smile Company anunció que se espera que la figura de Anya cambie su expresión alegre habitual por una mirada engreída o una cara de asombro.

La Verdad Noticias te comparte que algunas de sus opciones de brazos incluyen brazos extendidos con los puños cerrados y brazos cruzados que van bien con su cara engreída. Se incluye como accesorio opcional su juguete de peluche Mr. Chimera.

Según el sitio oficial, la cara normal del Nendoroid de Loid Forger se puede reemplazar con una cara sonriente o una mirada preocupada, y también hay una parte de cabello adicional que se puede usar para retratar al personaje con el flequillo hacia abajo. El espía puede estar equipado con una pistola y/o un periódico.

Foto: Nendoroid de Anya Forger / SPY x FAMILY

Foto: Nendoroid de Anya y Loid Forger / SPY x FAMILY

El sitio web principal de Good Smile enumera una fecha de lanzamiento de noviembre y diciembre para los Nendoroid de Anya Forger y Loid respectivamente. Mientras tanto, el sitio web de Good Smile US enumera febrero de 2023 como fecha estimada de envío para ambos Nendoroid.

SPY x FAMILY es una serie de manga creada por Tatsuya Endo y publicada en la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha. Su adaptación de anime fue producida por WIT Studio (Attack on Titan: Shigeki no Kyojin Temporadas 1-3) y CloverWorks (My Dress-Up Darling: Sono Bisque Doll wa Koi o Suru).

La primera temporada del anime se transmite en Crunchyroll, tanto en japonés con subtítulos en español y doblaje en español latino. Se confirmó que la temporada 1 tendrá un total de 25 episodios divididos en dos partes. Describen SPY x FAMILY como tal:

“Todo el mundo tiene una parte de sí mismos que no puede mostrar a los demás”.

“En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada, Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría”.

“La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, "Twilight", en una misión ultrasecreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, quien dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostania, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países”.

Good Smile Company es una empresa de fabricación japonesa de productos de entretenimiento, tales como figuras a escala, Nendoroid y figmas. Anteriormente, Bandai y SPY x FAMILY crean un Tamagotchi de Anya Forger.

