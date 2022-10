SPY x FAMILY comparte una adorable ilustración por el Episodio 15

La cuenta de Twitter de la serie de anime SPY x FAMILY ha revelado una nueva ilustración para el Episodio 15 de la serie, "Una nueva familia". La nueva imagen destaca a Loid, Yor y Anya dando la bienvenida a su nueva mascota, Bond.

La ilustración más reciente destacó la premisa del Episodio 14 de la semana pasada "Objetivo: desactivar la bomba". También se lanzó una imagen para el Episodio 13 del anime durante el comienzo de la segunda parte de la temporada 1.

La primera parte del anime SPY x FAMILY se estrenó el 9 de abril de 2022 para 12 episodios, mientras que la segunda parte se estrenó el 1 de octubre de 2022. Crunchyroll, Bilibili y Muse Asia están transmitiendo el programa en todo el mundo mientras se transmite en Japón.

Ilustración de SPY x FAMILY Episodio 15.

Kazuhiro Furuhashi (Haikara-san ga Tooru Movie 1: Benio, Hana no 17-sai, Hunter x Hunter, Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan) se encarga de la dirección del anime en WIT Studio y CloverWorks, y también está a cargo de la escritura y supervisión de los guiones.

Kazuaki Shimada (Mahou Shoujo Nante Mou Ii Desukara, Yakusoku no Neverland) se encarga del diseño de personajes. (K)NoW_NAME (Dorohedoro, Fairy Gone, Hai to Gensou no Grimgar) se encarga de la composición de la banda sonora.

Sinopsis de SPY x FAMILY

"¡Todo el mundo tiene una parte de sí mismos que no puede mostrar a los demás!"

"En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada, Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría".

"La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, "Twilight", en una misión ultrasecreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, quien dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostania, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países".

Finalmente, La Verdad Noticias te comparte que si disfrutas viendo SPY x FAMILY en Crunchyroll, debes conocer otra serie de anime similar por su comedia y paralelismo con Anya Forger.

