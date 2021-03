SK8 the Infinity y otros 4 mejores animes deportivos para ver

En otros medios, los “deportes” pueden ser el tema principal, pero a menudo no se lo ve comercializado como un género. El mundo del anime es muy diverso, por lo que las cosas son un poco diferentes. Hay muchas series japonesas de deportes y SK8 the Infinity está revolucionando el skateboarding. ¿Conoces otros programas similares?

Debido a su aspecto social, los animes del género “spokon” (deportivo) pueden ser disfrutados por los fanáticos del anime, incluso si no les gustan los deportes o conocen sus detalles. Por esta razón, La Verdad Noticias te comparte 5 animes deportivos que debes ver:

#1 - Yuri!!! On Ice (2016)

Yuri!!! On Ice para enfatizar, es un anime deportivo con elementos románticos que se centra en el patinaje sobre hielo, realizado por el estudio MAPPA (Attack on Titan: The Final Season, Banana Fish).

Yuri Katsuki, un patinador artístico japonés de 23 años, juega con la idea de desertar, sintiendo que está llegando al final de su viabilidad física como atleta sin un historial significativo de éxito. Es en este punto cuando se le acerca Victor Nikiforov, un campeón de renombre que se ofrece a actuar como su entrenador.

El nuevo viaje de Yuri sobre hielo se cruza con el de otro patinador del mismo nombre, Yuri Plisetsky, un talentoso adolescente cuya carrera ya está comenzando. La relación romántica entre Víctor y Yuri asegura un crecimiento emocional para ambos.

Si bien algunos critican su vínculo como “queerbaiting” (reclamo LGBT), su romance es mucho más que un emparejamiento por fanáticos y se hace lo más explícito posible dadas las reglas conservadoras que a menudo gobiernan las industrias del anime.

Las secuencias de patinaje artístico son hermosas y casi se sienten como si estuvieran viendo una competencia real, mientras que las luchas de los personajes principales con su carrera están bien escritas y se pueden identificar.

#2 - SK8 the Infinity (2021)

SK8 the Infinity es una de las adiciones más recientes al género Sports Anime y definitivamente ha sido una de las agradables sorpresas de la temporada invierno 2021. Como indica el título, el anime de Studio Bones (My Hero Academia) trata sobre el skate.

Descrito por muchos fanáticos como una joya escondida, SK8 sigue a Reki, un estudiante promedio de secundaria, al menos en la superficie. Por la noche, Reki se convierte en un patinador incondicional y muy competitivo en "S", una carrera clandestina ilegal.

Cuando se les pide a los patinadores de "S" que compitan en condiciones peligrosas, Reki se lesiona y no puede competir. En la escuela, el pelirrojo conoce a Langa, a quien le presenta el mundo de "S."

En algún momento, Langa se ve obligado a hacer una apuesta que le obliga a competir a pesar de su falta de experiencia en skate. Pero Langa no es del todo un novato, ya que su experiencia en el snowboard podría ser justo lo que necesita para ganar de la manera más poco convencional.

#3 - Free! Iwatobi Swim Club (2013)

Free! Iwatobi Swim Club es un trabajo de animación de Kyoto Animation (Violet Evergarden) sobre la natación, que también presenta temas como la amistad infantil, la rivalidad y la vida escolar. Los amigos de la infancia Haruka, Makoto, Nagisa y Rin ganaron una carrera de relevos juntos en la escuela primaria.

Free! es una serie de anime creada por KyoAni

Rin y el resto del grupo se separaron cuando él se fue al extranjero a entrenar como un campeón olímpico, mientras que los otros tres se reunieron más tarde como estudiantes de secundaria. Cuando Rin regresa, no está interesado en volver a la forma en que solían ser las cosas entre él y sus amigos.

Rin ahora asiste a una escuela diferente y está decidida a demostrarle a Haruka que es un mejor nadador. En respuesta, los tres viejos amigos reclutan a otra compañera de clase, Rei, y forman el Club de Natación de la Escuela Secundaria Iwatobi, decididos a participar en un torneo como equipo y derrotar a Rin.

Los cuatro estudiantes forman un vínculo estrecho. Si bien un anime competitivo que se centra en la importancia de la amistad no es de ninguna manera un concepto novedoso, el anime sigue siendo muy agradable con una buena caracterización.

#4 - Ballroom e Youkoso (2017)

Ballroom e Youkoso, es una serie animada japonesa de Production IG sobre bailes de salón con elementos de comedia y romance. Sigue al personaje principal Tatara Fujita, un estudiante tímido y reacio a los conflictos que todavía se mete en problemas cuando lo intimidan por dinero.

Ballroom e Youkoso apuesta por un deporte diferente como el anime SK8

Tatara es salvado por Kaname Sengoku, un bailarín que lo invita a su estudio. Al ver a un compañero de clase, Shizuku Hanaoka también practicando en el estudio, Tatara se entusiasma con la idea de los bailes de salón y decide aprender. Deseoso de mejorar, decide empezar a bailar de forma competitiva.

Ballroom e Youkoso se basa en un manga del mismo nombre y generalmente se considera una adaptación encantadora. El arte y el sonido no son perfectos, pero aún están bien hechos y la caracterización es excelente; lo que hace que el resultado sea agradable.

#5 - Haikyuu!! (2014)

Haikyuu!! es otro anime de Production IG. Se trata de voleibol, pero no necesitas ningún conocimiento del deporte para disfrutarlo. El amado anime sigue a Shoyo Hinata, un ambicioso jugador de voleibol que quiere llegar alto, aunque su estatura no es la ideal.

El manga de Haikyuu!! llegó a su fin en julio de 2020

Desafortunadamente, nuestro personaje principal ha sufrido una humillante victoria en el pasado, de un equipo dirigido por Tobio Kageyama, una estrella en ascenso del voleibol. Hinata (ahora en preparatoria) todavía está decidido a ganar y unirse a un equipo prestigioso. Las cosas se complican cuando se entera de que Tobio Kageyama es un estudiante de la misma escuela y su carrera de voleibol solo está mejorando.

Esta vez ambos deben jugar como compañeros de equipo, aunque será difícil para Hinata defenderse de un jugador tan bueno. Los fanáticos del anime disfrutan de la transición de Hinata y Kageyama de rivales a compañeros de equipo. Otros personajes también son agradables y el anime ha sido elogiado por su arte y sonido.

No hay escasez de animes deportivos, pero ¿cuál consideras que es tu favorito? Otros títulos que merecen una oportunidad son Hajime no Ippo (boxeo), Yowamushi no Pedal (ciclismo), Diamond no Ace (baseball), Kuroko no Basket (basketball), Ping Pong the Animation (ping pong), Prince of Tennis (tenis) y Tsurune (tiro con arco).

Conoce los últimos detalles del mundo del anime.