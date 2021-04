SK8 the Infinity se vuelve viral por una épica escena de doblaje

A principios de este año, los fanáticos conocieron un tipo especial de anime, y parece que SK8 the Infinity se ha convertido en un fenómeno. La serie de deportes ha llamado mucho la atención gracias a su animación fluida, chicos lindos y bromance.

Y ahora, parece que el doblaje en inglés ha hecho viral el anime todo gracias a una ingeniosa línea. El momento proviene del doblaje oficial en inglés de SK8 the Infinity, y es una verdadera bendición. Puedes encontrar el clip a continuación, ya que fue compartido en Twitter por "kaegozho".

El carrete muestra a un patinador familiar en la pantalla antes de dar una de las mejores líneas en la historia del doblaje. ¡Advertencia! El siguiente clip que te comparte La Verdad Noticias es un spoiler directo al anime SK8 the Infinity (producido por BONES de My Hero Academia):

¿Por qué es tendencia SK8 the Infinity?

Adam (también conocido como Ainosuke Shindo) da la bienvenida a los invitados a su evento con un saludo entusiasta. De hecho, se refiere a todos como "perr4s, hermanos y personas no binarias" antes de decirles que son bienvenidos.

Después de todo, el fundador de S no está dispuesto a negarle a nadie la entrada a los juegos en función de su género, y este doblaje de SK8 the Infinity se ha vuelto viral por su sólida entrega. En cuanto a cómo sucedió, el director de doblaje Kyle Phillips tenía información para compartir en esa área.

Resulta que el actor de voz David Wald debe agradecer esta línea excéntrica: "Leah está haciendo un trabajo fantástico escribiendo estos guiones, pero sería negligente si no dijera que todo el mérito de esa línea es para la voz del propio Adam", compartió con un guiño a Wald.

SK8 the Infinity (cuyo nombre completo es Skateboarding is Life in SK8 the Infinity TV) fue un anime con lanzamiento semanal, llegando todos los sábados a la plataforma de Crunchyroll desde enero de 2021. Y ahora, Funimation está transmitiendo la serie de 12 episodios con doblaje en inglés.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!