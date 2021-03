Tras sus exitosas entregas, Rurouni Kenshin: The Final explora el arco final del manga del mismo nombre de Nobuhiro Watsuki. La película se centra en la lucha de Rurouni Kenshin contra Yukishiro Enishi. Para el público en general, es posible que conozca mejor el anime como Samurai X.

Esta película es la cuarta entrega de la franquicia y será seguida con una última entrada titulada Rurouni Kenshin: The Beginning, que actúa como una precuela de las películas anteriores. Ambas películas se filman una tras otra y se lanzarán inmediatamente después de la otra.

Rurouni Kenshin: The Final y Rurouni Kenshin: The Beginning estarán en cines el 23 de abril y el 4 de junio, respectivamente. El nuevo tráiler revela y adelanta el tema principal para el filme live action “Renegade” de ONE OK ROCK.

Más sobre el live action de Rurouni Kenshin

Rurouni Kenshin como serie podría ser un clásico del anime querido, pero la franquicia está llena de controversia luego de que el creador, Nobuhiro Watsuki, fuera acusado de posesión de pornografía infantil. Como resultado, el manga de la serie se interrumpió y no se han anunciado nuevos proyectos de anime en los últimos años.

La franquicia abrió un museo para celebrar el vigésimo quinto aniversario de Rurouni Kenshin. Este incluye los cómics originales que detallan cómo Battosai recibió su legendaria espada con un filo opaco, entre otras sorpresas.

No cabe duda que la franquicia de anime continúa avanzando a pesar de la controversia y La Verdad Noticias seguirá las nuevas adaptaciones live action que tanto éxito se han llevado.

Finalmente, te compartimos que las próximas películas (2021) cubrirán el Arco de Jinchu en el que el protagonista tiene que lidiar con nuevas amenazas mortales sin el beneficio de la vista. ¿Qué piensas de esta adaptación live action? ¿Rurouni Kenshin es un anime en tu lista de favoritos?

