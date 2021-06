Rurouni Kenshin: The Final ahora se transmite en Netflix

Las adaptaciones de acción en vivo tienden a molestar a los fanáticos del anime, porque la mayoría de las veces es bastante imposible capturar por completo lo que proyectó el manga y anime original.

Esto ha provocado una serie de debates entre los fanáticos a lo largo de los años, sobre si alguna adaptación live-action de anime ha sido realmente exitosa o no, pero una que muchos levantan en gran estima es la “Trilogía Cinematográfica” de Rurouni Kenshin.

Estas tres primeras películas aparentemente no han sido más que éxitos entre los fanáticos, y ahora hay una manera de ver la próxima gran entrada. La Verdad Noticias te confirma, que Samurái X: El Final ya está en el catálogo de Netflix.

Sobre las películas live-action de Samurái X

Samurái X: El Final es la cuarta película de la saga

La película live-action The FInal debutó originalmente en Japón a principios de este año tras un retraso debido a la pandemia de COVID-19 en curso, es descrita por Netflix como tal: "En 1879, Kenshin y sus aliados se enfrentan a su enemigo más fuerte hasta ahora: su ex hermano -law Enishi Yukishiro y sus secuaces, que han jurado venganza".

Samurái X: El Final es el primero de un evento de dos películas live action que cierra la franquicia de acción en vivo. Si bien los fanáticos no podrán ver las tres primeras películas previas a este lanzamiento con Netflix, The Final adapta el arco de Jinchu del manga original.

Dirigida por Keishi Otomo, los fanáticos de las películas anteriores estarán emocionados de saber que presenta un elenco que regresa de la trilogía anterior con personajes como Takeru Satoh como Kenshin Himura, Emi Takei como Kaoru Kamiya, Munetaka Aoki como Sanosuke Sagara, Yu Aoi como Megumi Takani y Yosuke Eguchi como Hajime Saito.

Sin embargo, Kaito Oyagi no regresó como Yahiko Myojin, sino que es interpretado por Riku Onishi. Las nuevas incorporaciones al elenco de esta película incluyen a Mackenyu como Enishi Yukishiro, Issei Takahashi como Katsura Kogoro, Nijiro Murakami como Okita Soji y Masanobu Andou como Takasugi Shinsaku.

¿Cuándo sale Rurouni Kenshin: The Beginning?

La película Rurouni Kenshin: The Beggining se estrenó el 4 de junio de 2021 (Japón). Es la quinta y última entrega de sus películas live-action y aún no tiene una fecha de estreno confirmada por Netflix. Sin embargo, el gigante de streaming tiene los derechos de la trilogía Samurái X y es casi oficial que The Beggining se estrene en el futuro.

