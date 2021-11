Rumiko Takahashi lanza nuevo arte de Yashahime y la familia de Sesshomaru

Yashahime: Princess Half-Demon fue una vez un sueño imposible, con los fanáticos de la serie original, Inuyasha, creyendo que habían visto lo último del medio demonio y sus amigos. Pero afortunadamente, la creadora Rumiko Takahashi no había terminado del todo con el mundo de lo sobrenatural.

Ahora en su segunda temporada, Princess Half-Demon continúa explorando la historia de las hijas de Inuyasha, Kagome, Sesshomaru y Rin (Mohora, Towa y Setsuna), mientras intentan descubrir los secretos de la desaparición de sus padres y luchar contra una nueva generación de demonios que amenazan el campo feudal.

A medida que la serie de anime Yashahime continuó en Crunchyroll, se revelaron las circunstancias de lo que llevó a Mohora, Towa y Setsuna a crecer como huérfanas, pero se plantaron aún más preguntas en la segunda temporada.

¿Quién es la mamá de Towa y Setsuna?

Portada de enero de Shonen Sunday S con arte de Rumiko Takahashi

La mamá de Towa y Setsuna es Rin, mientras que su padre es Sesshomaru. Desde el principio, Princess Half-Demon ha mantenido sus cartas cerca de su pecho cuando se trata del estado de Inuyasha y sus amigos. Muchos espectadores se preguntan si todos los viejos héroes y antihéroes habían sobrevivido en esta nueva generación.

El usuario de Twitter Outlet Rumic World1 compartió este nuevo póster de Princess Half-Demon que está dibujado por la creadora Rumiko Takahashi, quien se ha hecho un nombre no solo con Inuyasha, sino con Ranma 1/2 y Mao, por nombrar algunos.

¿Qué significa Hanyo no Yashahime?

Hanyo no Yashahime (japonés) significa las Princesas Mitad Demonio. Si no has tenido la oportunidad de sumergirte en la serie secuela de Inuyasha, La Verdad Noticias te recuerda que el sitio oficial de VIZ Media ha compartido la descripción oficial:

“¡Las hijas de Sesshomaru e Inuyasha emprenden un viaje que trasciende el tiempo! En el Japón feudal, las gemelas medio demonio Towa y Setsuna se separan durante un incendio forestal”.

“Mientras busca desesperadamente a su hermana menor, Towa se adentra en un misterioso túnel. Eso la envía al Japón actual, donde es encontrada y criada por el hermano de Kagome Higurashi, Sota, y su familia”.

La sinopsis continúa: “Diez años después, el túnel que conecta las dos eras se ha reabierto, lo que permite a Towa reunirse con Setsuna, quien ahora es una asesina de demonios que trabaja para Kohaku”.

“Para sorpresa de Towa, Setsuna parece haber perdido todos los recuerdos de su hermana mayor. Junto a Moroha, la hija de Inuyasha y Kagome, las tres jóvenes viajan entre las dos eras en una aventura para recuperar su pasado perdido".

La primera parte del anime Yashahime revela parte del destino de Inuyasha y Kagome. Sin embargo, la segunda temporada animada por el estudio Sunrise (Cowboy Bebop, Gundam) explora más la relación de la familia Sesshomaru x Rin.

