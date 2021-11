Rody Soul de My Hero Academia World Heroes Mission y sus posibles amigos

El mundo de My Hero Academia se expandió una vez más en el tercer largometraje, My Hero Academia World Heroes Mission. Esta película tuvo lugar en todo el mundo, de ahí el nombre, pero se centró principalmente en la nación europea ficticia de Otheon, donde el protagonista Izuku Midoriya conoció a un pícaro de buen corazón llamado Rody Soul.

Muchos fanáticos esperan ver My Hero Academia: World Heroes Mission película completa español latino, pero aún no tenemos una fecha de estreno confirmada. Únicamente se sabe que llegaría a México gracias a festivales de cine como Konnichiwa Festival.

¿Quién es Rody BNHA?

Rody Soul de My Hero Academia World Heroes Mission es escéptico de los héroes y la verdadera justicia, ya que los héroes son raros en su tierra natal y, a menudo, debe recurrir a pequeños robos y otros delitos para mantener a sus amados hermanitos.

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, Rody demostró que tenía el verdadero corazón de un héroe cuando ayudó a Izuku a luchar contra la organización Humarise y a poner fin a sus planes.

Si Rody Soul visitara Japón y conociera a los otros personajes de My Hero Academia, con mucho gusto se haría amigo de muchos de ellos. A continuación, La Verdad Noticias te comparte a 10 personajes de los que Rody Soul sería amigo:

Amigos de Rody My Hero Academia World Heroes Mission

My Hero Academia World Heroes Mission:

10 - Kyoka Jiro

Kyoka Jiro es un héroe sónico que desempeña un papel de apoyo en la mayoría de las batallas. Puede usar su auricular Jack Quirk para escuchar a la gente desde lejos, incluso a través de paredes sólidas, y también puede emitir poderosas ondas de choque sónicas para derribar a sus enemigos. Pero hay más en ella que eso.

Kyoka es una amante de todo lo relacionado con el rock y el punk, y siempre ha sido talentosa musicalmente. Es conocida por su personalidad rockera y sus maneras sensatas, y su personalidad dura pero amable dejaría una gran impresión en Rody Soul. Le encantaría escuchar su música.

9 - Mirio Togata

My Hero Academia World Heroes Mission: Mirio Togata

A Rody Soul de My Hero Academia World Heroes Mission no le gustaba Izuku al principio, pero los dos chicos pronto aprendieron a llevarse bien, y pronto, Rody se inspiró en la feroz determinación de Izuku de salvar el día, sin importar qué. Esto llevó a Rody a esforzarse al máximo para ayudar a poner fin a la amenaza de Humarise, a pesar de sus graves heridas.

Si Rody está feliz de pasar el rato con el héroe entusiasta Izuku Midoriya, también estaría encantado de conocer al poderoso Mirio Togata, que en realidad es solo una versión mayor y más segura de Izuku, incluida su historia de "pobreza a riqueza". en lo que respecta a su Quirk.

8 - Present Mic

My Hero Academia World Heroes Mission: Present Mic

Rody Soul de My Hero Academia World Heroes Mission no es el tipo más extrovertido, pero tiene un gusto por la aventura, y no le importaría conocer a algunas personas coloridas para animarlo y mostrarle lo emocionante que puede ser el mundo. Después de lo que ha pasado, Rody podría soportar tener algunos amigos que conviertan todo en una fiesta.

A Rody Soul le divertiría conocer a Present Mic, el profesor sónico de UA que presenta su propio programa de radio y tiene un atuendo punk genial a juego. Cualquier día que pase con Present Mic sería una aventura memorable para alguien como Rody Soul, quizás en pequeñas dosis.

7 - Eijiro Kirishima

My Hero Academia World Heroes Mission: Eijiro Kirishima

Eijiro Kirishima siempre admiró al héroe Crimson Riot, quien encarna la altura del espíritu heroico y varonil, y ahora, Eijiro ha jurado convertirse en el héroe conocido como Red Riot. Eijiro tiene sus propias inseguridades que superar, como la naturaleza "aburrida" de su Don de endurecimiento, pero está trabajando en eso.

Eijiro es un tipo confiado y amigable que puede empoderar y animar a sus amigos con su espíritu varonil, y Rody Soul encontraría esto refrescante, en comparación con las personas sombrías y deshonestas con las que solía convivir en Otheon. Es fácil llevarse bien con Eijiro Kirishima.

6 - Itsuka Kendo

My Hero Academia World Heroes Mission: Itsuka Kendo

Itsuka Kendo es como una combinación de Kyoka Jiro y Eijiro Kirishima, la figura de la hermana mayor de clase 1-B, que habla duro pero es amable. Ella también es la representante de la clase y tiene un fuerte sentido de responsabilidad. Es más, Itsuka es la única persona que puede mantener a raya al revoltoso Neito Monoma, y Rody lo respetaría.

Rody también respetaría la feroz convicción de Itsuka como un héroe valiente en el entrenamiento, y también apreciaría la perspicacia táctica y la mente astuta de Itsuka . Es casi como una pícara autosuficiente que vio la luz y se convirtió en una heroína en lugar de una punk.

5 - Rikido Sato

My Hero Academia World Heroes Mission: Rikido Sato

El enorme héroe cuerpo a cuerpo Rikido Sato tiende a mezclarse con el fondo, ya que Izuku, Shoto y Bakugo lo eclipsan cada vez que aparece. Aún así, es fácil ver que Rikido es una persona agradable con mucho que ofrecer, y Rody Soul de My Hero Academia World Heroes Mission lo reconocería como un espíritu gentil digno de confianza y respeto.

Sobre todo, Rody quería construir una vida hogareña feliz y cómoda para su familia, y se sentiría inspirado si viera al humilde y amable Rikido trabajando en su cocina, preparando pasteles para alimentar su Quirk a base de azúcar. Rikido es un gran ejemplo de fuerza suave y voluntad de usarlo para el bien.

4 - Tenya Iida

My Hero Academia World Heroes Mission: Tenya Iida

Rody Soul es el mayor de tres, y después de la muerte de su padre, Rody se convirtió en el cuidador de su hermano y hermana pequeños, una responsabilidad seria que lo significa todo para él. Rody hará cualquier cosa, ya sea heroica o malvada, para cuidarlos, y eso es algo que el héroe corredor Tenya Iida puede entender.

Tenya no recurriría a delitos menores para mantener a su propia familia, y tampoco lo haría su heroico hermano, Tensei. Aún así, Tenya y Rody tienen algunas cosas en común, y saben lo que es anteponer la necesidad de un hermano a la propia.

3 - Momo Yaoyorozu

My Hero Academia World Heroes Mission: Momo Yaoyorozu

Rody Soul es más que un pícaro y forajido que cuida a su hermano y hermana. También sueña con convertirse en piloto, y una vez se le vio estudiando aviación hasta altas horas de la noche para realizar ese sueño algún día. Entiende el valor del trabajo duro y necesita un compañero de estudio.

Momo Yaoyorozu es la mejor estudiante de la Clase 1-A , y con mucho gusto ayudaría a Rody a estudiar para convertirse en piloto, y pueden convertirse en buenos amigos con una pequeña charla en el camino. Como Momo, Rody de My Hero Academia World Heroes Mission tiene un corazón que arde de pasión.

2 - Denki Kaminari

My Hero Academia World Heroes Mission: Denki Kaminari

Es posible que Denki Kaminari no obtenga buenas calificaciones, pero este héroe eléctrico aún está decidido a tener éxito , y también es fácil llevarse bien con él. En realidad, a veces sirve como un elemento estabilizador en la Clase 1-A, y se podría decir que es el pegamento que mantiene unida a la clase.

A Rody no le importaría tomarse un descanso y pasar una tarde divertida con Denki en la sala de juegos o en algún lugar divertido como ese, y podrían intercambiar historias sobre sus respectivas aventuras. Rody, quien está luchando un poco con sus estudios de aviación, puede darle a Denki algunas palabras comprensivas sobre estudiar, y eso debería animar a Denki.

1 - Mina Ashido

My Hero Academia World Heroes Mission: Mina Ashido

En general, Rody Soul puede hacer amistad con casi cualquier persona que tenga una personalidad cálida y una mente abierta, y eso incluye a la alegre chica ácida, Mina Ashido. Mina es una de las estudiantes más sociables de la Clase 1-A, y también tiende a emparejar románticamente a las personas en su mente, mostrando cuánto se preocupa por la felicidad de los demás.

A Rody le encantaría la personalidad alegre y despreocupada de Mina, y le resultaría fácil relajarse y divertirse en su compañía. Quizás él, Mina y Denki puedan visitar el centro de Tokio y encontrar algo divertido para hacer juntos.

My Hero Academia World Heroes Mission se convierte en un éxito en taquilla y destrona a su predecesora, My Hero Academia: Heroes Rising. Por otra parte, te recordamos que puedes ver el anime de My Hero Academia completo en Crunchyroll.

