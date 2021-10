Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shitemita lanza trailer de su temporada 2

El evento 9th Anitama Matsuri reveló que la segunda temporada del anime basado en el manga de Alifred Yamamoto, Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shitemita (Science Fell in Love, So I Tried to Prove It), está programado para estrenarse en la primavera del próximo año.

Durante la transmisión en vivo, también se presentó un video promocional y una nueva imagen. La segunda temporada del anime se titula Rikei ga Koi ni Ochita no de Shōmei Shite Mita. r = 1-senθ, y a continuación, La Verdad Noticias te comparte más actualizaciones.

La cuenta de Twitter del anime compartió las imágenes de los nuevos miembros del elenco. Estos son Marina Yamada que interpretará a Suiu Fujiwara y Yuuki Kaji (famoso por ser la voz de Eren Jaeger y Meliodas) interpretando a Chris Floret.

¿Cuándo sale el anime Rikei ga Koi temporada 2?

Se confirmó que la segunda temporada de Science Fell in Love, So I Tried to Prove It se estrenará en abril de 2022. La primera temporada se estrenó en Japón en Amazon Prime Video con los 12 episodios en enero de 2020.

Marina Yamada (Suiu Fujiwara) y Yuuki Kaji (Chris Floret)

El programa también se transmitió por televisión en Japón y Crunchyroll tiene disponible el anime Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shitemita con subtítulos en español en su idioma original japonés.

Acerca de Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shitemita

Promocional de Science Fell in Love, So I Tried to Prove It - Temporada 2

Toru Kitahata (Haganai NEXT, Hinako Note) dirigió el anime en el estudio de animación Zero-G, con Kenta Onishi como director asistente. Kouichirou Natsume fue el supervisor jefe de producción. Rintarou Ikeda (Magical Sempai) supervisó los guiones y los escribió junto a Michiko Yokote (Shirobako, The Magnificent KOTOBUKI).

De igual forma, Yūsuke Isouchi (One Piece) fue el diseñador de personajes y director de animación en jefe. Te compartimos más información del elenco y sus personajes abajo:

Sora Amamiya como Ayame Himuro.

Yuuma Uchida como Shinya Yukimura.

Nichika Oomori como Ena Ibarada.

Hatsuko Hara como Kotonoha Kanade.

Jun Fukushima como Kosuke Inukai.

Momo Asakura como Rikekuma.

Crunchyroll describe el programa como tal: “¿Qué sucede cuando un hombre y una mujer completamente centrados en la ciencia se enamoran el uno del otro? Ayame Himuro es una inteligente graduada en ciencias que declara su amor a Shinya Yukimura, otro graduado de ciencias de su universidad. ¡Pero claro, no hay forma científica de explicar que lo que sienten es amor!”

“Como expertos en ciencia e ingeniería, no ser capaces de demostrar científicamente lo que sienten significaría que lo que sienten no es real, así que harán una serie de experimentos con un único objetivo: demostrar que el amor existe de verdad”. ¿Emocionado por la segunda temporada de Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shitemita?

