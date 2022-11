Revelan que la serie yuri “I’m in Love with the Villainess” tendría anime

Kudasai informó que las novelas ligeras escritas por Inori e ilustradas por Hanagata, I’m in Love with the Villainess (Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou) podrían tener una serie de anime.

Todo comenzó a comentarse en redes sociales tras una filtración desde Weibo y el registro del dominio de Internet “https://wataoshi-anime.com/”. Es importante mencionarte que la filtración no está confirmada.

La Verdad Noticias te comparte que tampoco se mencionaron detalles de producción o una fecha de estreno oficial. Anteriormente, informamos sobre la adaptación al anime de Tearmoon Teikoku Monogatari (Tearmoon Empire).

Acerca de I’m in Love with the Villainess

Imagen: Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou.

Las novelas ligeras comenzaron a publicarse en línea a través del sitio web Shousetsuka ni Narou en enero de 2018, mientras que el sello editorial GL Bunko realiza su publicación en papel con ilustraciones de Hanagata desde diciembre de 2021.

Kudasai agregó que una adaptación a cómic japonés (manga) a cargo de Aonomoto se publica en la revista Comic Yuri Hime de la editorial Ichijinsha desde el mes de junio de 2020. La historia de I’m in Love with the Villaines es del género anime Yuri, también conocido como Girls' Love.

Sinopsis de Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou

Inori, Hanagata's Yuri Romantic Comedy Light Novel "I'm in Love with the Villainess" (Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou) – TV Anime Adaptation Project in production. pic.twitter.com/8mTgGKmGvc — Sugoi Art Online �� (@SugoiLITE) November 5, 2022

“La oficinista Rei Oohashi se despierta un día y se encuentra como Rae Taylor, la heroína de su juego otome favorito, Revolution. Estar rodeada de hombres atractivos que compiten por su atención sería el sueño de cualquier doncella, pero ese no es el caso de Rae”.

“Ninguno de ellos puede compararse con la villana, Claire François, cuyos rubios tirabuzones en forma de taladro no hacen sino acentuar su altivo e irresistible encanto”.

“En la historia original, Claire acosa e intimida a la heroína, lo que hace que ésta se acerque a los intereses amorosos masculinos. Pero Rae no tiene intención de perseguir a ninguno de los hombres; su corazón está puesto en la propia Claire”.

“Sin estar acostumbrada a recibir afecto, Claire queda a merced de las interminables burlas de Rae. Con el poder del amor verdadero, ¿podrá Rae transmitir con éxito sus sentimientos a la villana?”

