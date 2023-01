Revelan que el cuarto episodio de NieR: Automata se retrasa por este motivo

El anime de NieR: Automata era uno de los más esperados para los primeros estrenos de enero 2023. Además, ha estado teniendo una gran recepción y buenas críticas.

Sin embargo, el leaker conocido como OECUF reveló que la producción podría estar enfrentando algunas complicaciones a la hora de producir el anime, puede ser un problema tanto de la animación como de la trama.

Es por ese motivo, que el leaker asegura que el cuarto episodio de NieR: Automata Ver1.1a será retrasado hasta nuevo aviso. Mientras tanto, aseguró que en Japón volverán a emitir los primeros 3 episodios.

¿Quiénes son los productores del anime de NieR: Automata?

Esta noticia podría ser falsa, pues hasta el momento ninguna fuente oficial ha comentado algo al respecto. Te recordamos que el anime NieR: Automata Ver1.1a lo está produciendo el famoso estudio de anime A-1 Pictures.

Su director es Rouji Masuyama, ha trabajado en otros animes como Blend S o Darling in the FranXX. Por lo que no debería tener grandes problemas pues ya tiene la experiencia suficiente.

Asimismo, los guionistas son el director y su colaborador Yoko Taro de SINoAlice y el diseñador de personajes es Jun Nakai de Re: CREATORS. Te mantendremos al tanto de la situación en La Verdad Noticias. También te mostramos en dónde puedes ver los primeros episodios.

¿Cuántas horas de juego tiene NieR: Automata?

Hora de juegos de NieR: Automata.

El famoso videojuego NieR: Automata tiene un total de 21 horas de juego continuo. Sin embargo, tiene varios finales y podrás verlos por 16 horas de videojuego extra.

