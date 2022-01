Revelan los 10 mejores animes transmitidos en Japón para 2021

El mundo del anime se ha convertido en una gran parte de la transmisión de contenido a lo largo de los años, con plataformas como Netflix, HBO Max, Crunchyroll, Funimation, Hulu y muchas otras que aprovechan la oportunidad de tomar franquicias de anime, antiguas o nuevas para agregarlas a sus bibliotecas.

Con América Latina viendo algunos éxitos de anime importantes que llegan a Occidente gracias a estos servicios de transmisión, Japón ha visto lo mismo y recientemente lanzó una lista de los mejores animes de algunas de las franquicias más grandes que se vieron en 2021.

10 mejores animes de 2021

Imagen: Ufotable / Demon Slayer

La lista de las 10 mejores series de anime transmitidas en Japón, calculada por GEM Partners en función de la cantidad de horas que los residentes vieron, se enumera a continuación en La Verdad Noticias:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Jujutsu Kaisen Tokyo Revengers Attack On Titan Case Closed That Time I Got Reincarnated As A Slime My Hero Academia Evangelion One Piece Kingdom

Lo que puede resultar especialmente sorprendente es que estas no son solo las diez series de anime más reproducidas en Japón, sino que también son los diez programas de televisión más transmitidos en el período.

Incluso series de acción en vivo como Solitary Gourment, The Walking Dead y Squid Game (El Juego del Calamar) de Netflix tienen una clasificación alta pero no pueden estar entre los diez primeros. Además, no hace falta decir que solo demuestra cuán popular se ha vuelto el medio del anime en Japón cuando puede superar los principales lugares de transmisión para 2021.

¿Cuál fue el mejor anime del 2021?

No sorprende ver que Demon Slayer pudo tomar el primer puesto una vez más, pero lo sorprendente es cómo la serie creada por el mangaka Koyoharu Gotouge pudo hacerlo tan pronto después del estreno del manga en 2016.

Con la historia del Mugen Train se cuenta en la serie de televisión y en la primera película de la Shonen, la historia de Tanjiro se ha convertido en un fenómeno mundial, a pesar de que el manga ya llegó a su fin.

No hace falta decir que será interesante ver qué series, si las hay, pueden destronar a la franquicia de anime shonen Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en este punto. ¿Tu programa está en esta lista de mejores animes de 2021?

