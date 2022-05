Retrasan el lanzamiento del manga One Piece Capítulo 1050

Los fanáticos de One Piece esperan recibir algunos spoilers del Capítulo 1050. Sin embargo, la comunidad tendrá que esperar hasta la próxima semana para obtener algunas filtraciones sobre el próximo capítulo.

Eiichiro Oda, el creador de One Piece, ahora está extremadamente cerca de terminar la pelea entre Luffy y Kaido. Ya hemos visto a Zoro, Sanji, Kid y Law derrotando a sus oponentes, y ahora todo el enfoque del manga está en la batalla final.

Luffy perdió la pelea contra Kaido un par de veces, pero la lucha lo ayudó a alcanzar el Gear 5. En esta nueva forma, Luffy puede abrumar a Kaido con sus habilidades recién descubiertas.

En el capítulo anterior, vimos a Kaido recibiendo el ataque más poderoso de Luffy Gear 5, y ahora, todos están ansiosos por ver si el Emperador de los Mares realmente perdió la pelea. Bueno, con suerte obtendremos nuestras respuestas en el próximo capítulo de la serie de manga.

¿Por qué no hay One Piece esta semana?

One Piece sigue un calendario de lanzamiento semanal, por lo que la comunidad espera que el Capítulo 1050 caiga el domingo 22 de mayo de 2022. Sin embargo, Eiichiro Oda está en un descanso esta semana, por lo que tendrá que esperar una semana más para leer el próximo capítulo.

El mangaka generalmente se toma un descanso después de lanzar un par de capítulos, por lo que la pausa reciente cae en ese patrón. Si deseas, puedes ponerte al día con todas las actualizaciones del manga desde la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha.

One Piece Capítulo 1050 nueva fecha de lanzamiento

Imágen: Toei Animation / One Piece "Kaido vs Luffy"

El capítulo 1050 de One Piece ahora está programado para lanzarse en todo el mundo el domingo 29 de mayo de 2022. Entonces, sería el capítulo final de One Piece para el mes de mayo. El próximo capítulo estará disponible para leer a las 8 am PDT (horario del Pacífico), y aquí está el tiempo de lanzamiento exacto para diferentes regiones:

Hora del Pacífico: 8 am (29 de mayo)

Hora Central: 10 am (29 de mayo)

Hora del Este: 11 am (29 de mayo

Hora Británica: 4 pm (29 de mayo)

Hora Europea: 5 pm (29 de mayo)

Hora de la India: 8:30 pm (29 de mayo)

En este momento, los fanáticos esperan ver algunos spoilers del nuevo capítulo de One Piece. Pero dado que el manga está en un receso, tendrá que esperar hasta el 24 y 25 de mayo para obtener algunas filtraciones emocionantes. Lo último que compartió La Verdad Noticias, fue que Luffy finalmente derrotaría a Kaido en el manga.

¿Cuándo Luffy vence a Kaido?

One Piece 1049 Spoilers (Foto: Twitter)

En el Capítulo 1049 anterior, vimos a Luffy asestarle un poderoso golpe a Kaido. Aún así, en su forma de dragón, Kaido sigue cayendo al suelo. En este punto, también vemos un flashback en el que Kaido afirma que Joyboy (Luffy) es alguien que lo derrotará en el futuro.

Por supuesto, todos esos años atrás, todos pensaban que nadie podía derribar al Emperador de los Mares. Pero ahora que Joyboy está aquí y el mismo Kaido ha experimentado su poder, todos sienten que el tiempo de Kaido casi ha terminado. Incluso el flashback parece insinuar el final de la pelea.

Todavía no hemos visto a Kaido en el suelo, por lo que existe la posibilidad de que el Emperador tenga algunas técnicas más bajo la manga. Sin embargo, no podemos negar que la lucha está cerca de su final.

Lo único que temen los fanáticos de One Piece es ver a Kaido rendirse con demasiada facilidad. La mayoría de los capítulos recientes se han centrado en flashbacks, y los fanáticos quieren ver una pelea ininterrumpida entre Luffy y Kaido antes de obtener un ganador. En otras noticias, One Piece suma 130 episodios a HBO Max Latinoamérica.

