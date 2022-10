Resumen completo del manga My Hero Academia Capítulo 370

Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers del Capítulo 370 de My Hero Academia, "HIStory", de Kohei Horikoshi, disponible en español desde la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha.

El manga My Hero Academia regresó después de una semana de descanso con un capítulo bastante interesante. Si bien fue ciertamente decepcionante en algunos aspectos, ya que la mayoría de los fanáticos esperaban que el enfoque se mantuviera en Deku y All For One, todavía era una adición bastante esencial al arco.

My Hero Academia 370 se centró en dos personajes, en particular: Spinner y Mezo Shoji. Este último es compañero de Izumu Midoriya en la Clase 1-A de la Academia UA. Como es el caso con Horikoshi con bastante frecuencia, se contaron historias convincentes para ambos personajes, comenzando con Spinner en la primera mitad del capítulo y terminando con Shoji.

MHA 370 preparó el escenario para la conclusión de esta sección de Final War y los fanáticos disfrutaron bastante del capítulo. A pesar de no alcanzar las alturas del capítulo anterior de la serie My Hero Academia, esta sección de la historia sin duda hizo justicia a muchos de los personajes favoritos de los fanáticos.

La historia de Spinner en My Hero Academia

Spinner fue uno de los personajes principales en los que se centró Horikoshi en este capítulo. Un pequeño flashback que mostró su triste pasado fue suficiente para que los fanáticos entendieran su perspectiva. Idealmente, a los fanáticos les gustaría un flashback más detallado, como se vio con Toga y Twice también.

Para Spinner, Horikoshi tomó la ruta más corta y entregó un pequeño flashback que no necesariamente cubría todo lo que debería haber sobre él. Sin embargo, fue suficiente para que los fanáticos tuvieran una idea de cómo sufrió en el pasado.

Al hacer de Shigaraki su luz, Spinner finalmente encontró un lugar al que pertenecer y ahora, con el poder que All For One le otorgó, se lo vio haciendo todo lo posible para garantizar que exista una sociedad para personas como él.

Detrás de Spinner se han reunido innumerables personas que, al igual que él, no tienen un lugar al que pertenecer. A ellos nunca llegaron manos amigas y precisamente por eso hoy están levantados en armas.

Si bien ciertamente no es la parte más interesante de la historia, fue bastante enfática y no hace falta decir que Horikoshi manejó esta parte del capítulo de manera brillante.

Después de enterarse de la derrota de Dabi, Spinner parece haber perdido aún más el control de sus poderes. Ahora está arrasando con todo lo que tiene y asegurándose de ganar suficiente tiempo y de mantener a raya a los héroes enemigos lo mejor que pueda.

Si bien sus esfuerzos son ciertamente dignos de elogio, está bastante claro que no podrá continuar por mucho tiempo.

Eventualmente, los Héroes triunfarán y Spinner tendrá que caer como lo hizo Dabi. Eso no quiere decir que la victoria de los Héroes esté asegurada. Da la casualidad de que parecen estar en mejores condiciones que Spinner en este momento.

El rostro de Shoji es revelado en MHA

Otro personaje muy importante en el Capítulo 370 del manga My Hero Academia fue Mezo Shoji, ya que finalmente lo vemos sin su máscara. Anteriormente, el manga se centró un poco en la guerra.

Shoji se encargó de una horda de personas que se habían unido detrás de Spinner y, aunque lo golpearon bastante, no abandonó sus ideales como héroe.

De hecho, en ciertas situaciones, incluso le recordó a la gente que son los Héroes quienes protegen a todos, e incluso durante los momentos más oscuros, su preocupación radica en la seguridad de las personas. Con eso, luchó contra todos los que se reunían detrás de Spinner con todas sus fuerzas.

Para alguien que necesitaba atención desesperadamente, este fue un gran momento para Shoji y su personaje. Los fanáticos solo pueden esperar que esto continúe en el próximo capítulo, ya que la lucha entre el ejército de Spinner y los Héroes se dirige hacia su final. Es probable que esta batalla concluya muy pronto.

Por lo que parece, Shoji y Spinner están destinados a chocar y su pelea probablemente concluirá en el próximo capítulo de mi academia. Por ahora, los fanáticos tendrán que esperar y ver qué trae Horikoshi a la mesa a continuación.

Fue un movimiento bastante valiente por parte de Horikoshi llevar el foco de la batalla a Spinner y no parece que el foco vuelva allí en el próximo capítulo. Lo más probable es que Horikoshi concluya primero esta sección de la guerra y, supuestamente, declare la victoria de los héroes.

Es posible que, después de eso, se preste más atención a Endeavour y su grupo antes de regresar a la pelea final entre Deku y All For One en My Hero Academia. Si bien los fanáticos pueden tener que soportar las peleas menos interesantes por un tiempo, la recompensa a fines de agosto ciertamente estará a la altura de las expectativas.

