Resumen completo de My Hero Academia Episodio 118

"No me rechaces más" es un sentimiento compartido por Shigaraki en el episodio anterior de My Hero Academia, pero se convierte en el mantra de varios personajes (Dabi, Fumikage, Dr. Garaki, incluso muchos Nomu) en "Thrill of Destrucción".

La entrega centrada en Shigaraki presenta el muy esperado renacimiento del personaje, pero también está llena de personajes que demuestran que pertenecen y están más allá del rechazo antes de ser empujados a lugares nuevos y peligrosos.

El comienzo de la sexta temporada del anime My Hero Academia ha estado profundamente inmerso en la batalla con muy poco tiempo para el respiro. “The Thrill of Destruction” se centra en tres enfrentamientos centrales, todos los cuales se vuelven irrelevantes después de que el Frente de Liberación Paranormal lanza su arma secreta: Tomura Shigaraki.

Hay una tensión genuina que rodea este momento. Shigaraki vuelve en sí cuando comienza el Episodio 118 (Episodio 5 Temporada 6), pero este componente del reloj aumenta la ansiedad de la audiencia hasta que finalmente ataca.

“The Thrill of Destruction” es un episodio paciente de My Hero Academia, pero hay toda una ciudad en descomposición cuando termina.

Resumen de My Hero Academia Episodio 118

Como vimos en el adelanto del Episodio 118 de My Hero Academia, Hawks y Dabi continúan en una intensa pelea que es tan exigente psicológicamente como físicamente. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer más detalles.

Hawka y Dabi están decididos a demostrar quién es el verdadero héroe, pero Dabi parece más convencido de sus creencias hasta que aparece Fumikage Tokoyami para salvar el día, o al menos, las alas de Hawks.

Dabi le dice descaradamente a Fumikage que "piense por sí mismo", pero este consejo dice mucho de todos estos personajes en términos de lo que realmente tienen que hacer para evolucionar.

Mientras tanto, Pro Heroes como Endeavour, Mirko y Gran Torino continúan liderando la carga contra el salvaje Nomu. Estos espectáculos de Pro Hero, combinados con el asalto a Dabi, continúan luchando por la excelencia en lo que respecta a la animación de My Hero Academia.

Estas batallas son hermosas secuencias para la vista, especialmente cuando los Quirks de todos trabajan en conjunto. Estos estallidos de acción bien coreografiados y realizados no son necesarios, pero realmente marcan la diferencia en una época en la que el combate continuo es la norma.

“The Thrill of Destruction” también pasa algún tiempo con los estudiantes de Clase 1-A y 1-B que tienen la tarea de evacuar. Esto se convierte en un juego de todos para los personajes desatendidos, ya que Ryuko, Burning, Iida, Najire y Asui tienen sus respectivos momentos.

Personajes que alguna vez fueron cruciales como Iida y Uraraka recuerdan al público por qué Izuku Midoriya “Deku” se sintió atraído por ellos en primer lugar. Siempre se agradece cuando los valiosos héroes de apoyo de las clases 1-A y 1-B reciben algo de amor.

“The Thrill of Destruction” también vuelve a centrar la atención de la serie en Midoriya, quien ha estado bastante ausente durante los primeros cinco episodios de la temporada y finalmente recibe algo de atención.

No es coincidencia que el regreso de My Hero Academia a Deku ocurra justo cuando el villano Shigaraki despierta. Es evidencia más gratificante que sugiere la conexión entre estos dos.

Midoriya incluso es impulsado por un vestigio interno de One For All que le advierte sobre el renacimiento de Shigaraki y que la venganza de All For One es inminente. Al menos, le da a Deku y Shigaraki algún medio de "comunicación", lo cual es crucial ya que puede pasar algún tiempo hasta que realmente se enfrenten en combate.

La conciencia y el sentido interno de heroísmo de Midoriya nunca han vacilado, pero esta voz de autoridad recién desencadenada finalmente comienza a interferir y afirmarse dentro de Deku.

Es emocionante que los usuarios anteriores de One For All que ocupan los márgenes del subconsciente de Midoriya se estén convirtiendo en una presencia más activa. Sin embargo, esto también es aterrador por lo que implica sobre el peligro inminente que se avecina para los héroes.

Alternativamente, el gran despertar de Shigaraki se trata como la llegada de un dios. Es una exhibición realmente intimidante que sienten todos los personajes y se convierte en el catalizador de lo que vendrá esta temporada.

Es escalofriante que la fuerza de Shigaraki se equipare a un milagro "Plus Ultra" que es un símbolo tan inspirador como el poder de All Might. El nuevo aspecto de Shigaraki incluye de manera conmovedora la capa de X-Less, que evoca más que nunca a All Might y difumina aún más las líneas entre héroes y villanos.

"The Thrill of Destruction" hace honor a su nombre y hay un miedo genuino que se apodera de la determinación de Deku al final del episodio cuando la ciudad se desmorona y Shigaraki reafirma su control.

Si My Hero Academia continúa aprovechando este impulso, el próximo Episodio 119 del anime promete ser uno de los episodios más peligrosos de la serie. Puedes ponerte al día con la serie desde Crunchyroll.

