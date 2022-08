Reseña sin spoilers de Dragon Ball Super: Super Hero

La franquicia de Dragon Ball regresó con todo en la película Dragon Ball Super: Super Hero (DBS: Super Hero). Además, me complace decir que crecí con el anime Dragon Ball Z y no he dejado de adentrarme en la nueva apuesta de Akira Toriyama con Toyotaro en Dragon Ball Super.

Me quedé satisfecha con la nueva película que conectó el pasado de la franquicia y la siguiente generación de personajes. ¡Especialmente con el espectáculo centrado en el dúo de Son Gohan y Piccolo!

Esta colaboradora de La Verdad Noticias no quiere adentrarse en territorio de spoilers, pero considera necesario compartir una reseña honesta que te haga elegir Dragon Ball Super: SUPER HÉROE en tu próxima visita a cines.

¿Cuánto dura Dragon Ball Super Super Hero?

La película tiene una duración de 1 hora con 38 minutos y fue distribuida en Latinoamérica gracias a la colaboración de Toei Animation con Crunchyroll. Este último es una plataforma de streaming que ha tenido una constante campaña publicitaria para DBS: Super Hero.

El largometraje se proyectará en cines de América Latina desde el 18 de agosto en su idioma original japonés con subtítulos y doblaje latino original. El actor mexicano Luis Manuel Ávila fue elegido como la nueva voz de Gohan, decisión que fue recibida con muchas críticas positivas.

Reseña de Dragon Ball Super: Super Hero

Visual de Dragon Ball Super Super Hero

Además de nuevas transformaciones y adorables momentos “padre e hijo” de Gohan y Piccolo, debo destacar a los villanos principales: Gamma 1 y Gamma 2. Desde el inicio notarás que estos chicos tienen mucha personalidad y difieren de los clásicos villanos creados para películas de Dragon Ball.

Akira Toriyama apostó por un villano final de identidad secreta y trabajó con el desarrollo del Ejército de la Cinta Roja. Recibimos una historia de fondo bastante convincente y la conexión que muchos esperaban con las primeras aventuras de Son Goku en su infancia.

Sentí que Piccolo recibió más protagonismo que Gohan, pero de ninguna manera el hijo de Goku se quedó rezagado (como solemos ver al inicio de la serie Dragon Ball Super). El ritmo de la historia fue lo suficientemente hábil para explicarnos la trama principal y nos mostró a Goku adulto pasando los primeros 30 minutos del largometraje.

Me quedó claro que Super Hero no fue creada para destacar únicamente a Goku y Vegeta como los guerreros más poderosos del universo. Por el contrario, apostó por reconoectar a la audiencia con el elenco principal de los Guerreros Z (Krillin, Piccolo, Gohan) y explorar más del mundo Dragon Ball Super.

Imagen: Toei Animation / Son Gohan

Te encantará ver a Gohan luchando por su hija Pan, ya que ella nunca había conocido la faceta guerrera de su padre. Sentí un balance entre la comedia, acción y algo de drama cuando se presentó a los villanos.

Finalmente, me queda decir que Toei Animation demostró que puede salirse del estándar de animación con la película Dragon Ball Super: Super Hero y no tendrá problemas en continuar por este camino. Mi calificación es de 8.7 / 10 y mi recomendación es que vayas a verla a cines.

