Reseña de The Otherworlder, Exploring the Dungeon Volumen 1

Las historias de Japón y otro mundo que viven uno al lado del otro no son nuevas, pero es justo decir que en estos días están muy superadas por la idea de un protagonista que se aleja o reencarna en un nuevo mundo sin camino a casa. Hoy echamos un vistazo a The Otherworlder, Exploring the Dungeon Volumen 1, una idea isekai más moderna.

La historia comienza en un 1946 alternativo, cuando se confirmó la existencia de otro mundo y la humanidad se propuso construir una base allí. Sin embargo, en 1955 se publicó un libro que narraba todo lo que había sucedido cuando se envió la primera unidad a este otro mundo e incluía horribles relatos de asesinatos, violaciones y destrucción de la tierra.

El líder del grupo luchó por refutar las afirmaciones y en 1956, la unidad avanzada había sido aniquilada por completo por algo desconocido. Al final, los dos mundos firmaron un pacto de no agresión.

Pero gracias a estos problemas y al costo asociado con viajar entre nuestros mundos, la humanidad renunció a ganarse la vida allí y, en cambio, centró su atención en el espacio.

La historia avanza rápido a la actualidad y nos presenta al protagonista Souya, que está desesperado por dinero para ayudar a su hermana enferma. Está dispuesto a trabajar en cualquier cosa que pueda para llegar a fin de mes.

Esto lo lleva a un trabajo turbio para una compañía que busca enviar un equipo de exploradores expertos al otro mundo (ahora conocido como la Otra Dimensión) para explorar la mazmorra allí conocida como la Torre de la Legión.

Se dice que hay riquezas dentro de la mazmorra que mantendrán a flote a la compañía y también demostrarán ser una fuente de energía extremadamente poderosa, aunque para alimentar exactamente qué, Souya no lo sabe.

Así que nuestro protagonista accede a ir a la Otra Dimensión, donde él y su equipo tienen un año para completar su misión y, mientras tanto, a Souya se le paga lo suficiente por adelantado para cuidar de su hermana y se le promete que estará bien cuidada si pasa algo en su búsqueda.

Entonces Souya se pone en marcha, pero al llegar a la Otra Dimensión, se encuentra solo con nada más que un par de compañeros de IA en su mayoría rotos y algunas armas y comida.

Dado el estado de los robots y los suministros, a Souya no le queda más remedio que asumir que los cinco exploradores expertos que fueron enviados a este mundo con él han muerto en la transferencia.

Afortunadamente para Souya, una de las IA vuelve a la vida y, aunque está dañada, sigue siendo una valiosa ayuda para él. Con su ayuda, Souya prepara una base de operaciones antes de dirigirse al pueblo cercano que alberga la Torre de la Legión.

Puede que ahora esté solo, pero todavía tiene la intención de completar su misión y regresar a casa con vida. Antes de que Souya pueda siquiera poner un pie en la mazmorra, se enfrenta a un revés tras otro, primero al necesitar un dios con quien asociarse antes de que se pueda completar el registro de su aventura.

Después de ser rechazado por todos los dioses de la ciudad, finalmente firma un pacto con Mithlanica, una diosa del engaño y el secreto que toma la forma de un gato y seguramente no será más que un problema. Para empeorar las cosas, Souya es el objetivo de comerciantes corruptos que buscan sus armas, lo que conduce a una pelea brutal.

Con más de 300 páginas, es seguro decir que este libro es largo y que la autora Hinagi Asami tiene mucho que incluir. Obviamente, hay una larga historia entre este mundo y la Tierra y eso se relaciona con las dificultades que enfrenta Souya ahora como 'Otro mundo'.

Los residentes de este mundo no están sorprendidos por la tecnología o la forma de pensar de Souya, lo que significa que hace amigos y enemigos con bastante rapidez. Souya es un luchador capaz (no dominado, pero sin duda puede defenderse) y sabe cómo usar un arma, casi como si fuera del ejército.

Hay una referencia a que él trabajó en el extranjero antes, pero por lo demás, no tenemos idea de cuál era su trabajo y por qué, viniendo del pacífico Japón moderno, estaría tan familiarizado con el combate. Se espera que, a medida que avanza la serie, descubramos más sobre su historia, ya que eso es lo único que parece faltar en este momento en comparación con el resto de la historia.

Esta serie es similar a historias como GATE: Where the JSDF Fought o Outbreak Company, las cuales dan un giro a los protagonistas que van entre otro mundo y la Tierra, pero también tiene una diferencia clave.

En esas series, los militares siempre se mostraban como los buenos que no podían hacer nada malo y, aunque Souya probablemente siga trabajando al menos para el gobierno japonés, agradezco que el autor mantenga al elemento militar fuera de esto.

Aunque resultó una lectura larga, la serie es lo suficientemente gratificante como para que valga la pena la inversión de tiempo. Es fácil quedar absorto en las aventuras de Souya y me encuentro ansioso por ver a dónde va la historia a partir de aquí. Desafortunadamente, es posible que no lleguemos a ver su historia hasta su conclusión.

The Otherworlder parece haberse completado en el Volumen 3 en japonés, aunque la sinopsis no parece el final y la serie se basa en una novela web de larga duración, por lo que sospecho que no se vendió bien y se cortó allí.

Cualquiera que sea el caso, eso amargará a algunos lectores, a menos que haya un final algo satisfactorio en esa entrega. Tendremos que esperar y ver, pero ciertamente es una situación que vale la pena tener en cuenta si eres un lector potencial.

The Otherworld, Exploring the Dungeon Volumen 1 llega a Occidente gracias a Yen Press y ha sido traducido por Alexandra McCullough-Garcia. La traducción se lee bien sin quejas reales, aunque hay alguna terminología de armas que no es del todo precisa.

Como se mencionó anteriormente, la serie tiene hasta tres volúmenes en Japón, mientras que Yen tiene el Volumen 2 programado para su lanzamiento en marzo. En este lanzamiento se incluyen páginas a color (ilustradas por Kureta), que muestran la gran colección de personajes y agradezco poder verlos a todos en color desde el principio en lugar de solo al protagonista y uno o dos miembros del elenco.

Incluso fuera de las páginas en color, Kureta hace bien en ofrecer una variedad de arte a lo largo del libro que captura tanto los momentos importantes de la historia como algunas de las secciones más relajadas de la vida.

En general, The Otherworld, Exploring the Dungeon Volumen 1 demuestra una lectura interesante, potencialmente obstaculizada por el hecho de que la serie no ha durado mucho en Japón. Pero si estás buscando algo diferente en el género de otro mundo, vale la pena echarle un vistazo.

The Otherworld, Exploring the Dungeon (Ihoujin, Mazmorra ni Kuguru) es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Asami, Hinagi e ilustradas por Kureta y basadas en las novelas ligeras del mismo nombre.

La serie de novelas ligeras The Otherworld, Exploring the Dungeon se adaptó a una serie de manga con ilustraciones de Hoshino, Kaoru y serializada por Comp Ace, con 2 volúmenes lanzados el 26 de septiembre de 2019 y finalizan el 26 de noviembre de 2020.

