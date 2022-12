Rematan dulces de Anya Forger en tiendas ¿SPY x FAMILY ya no es popular?

Parece que otro producto de series de anime populares encontró un fracaso en ventas. Esta vez se trata de unos dulces con la cara de Anya Forger, uno de los personajes principales en la serie SPY x FAMILY. Conoce todos los detalles aquí.

Resulta que cuando kas productoras prestan sus licencias más cotizadas al por mayor a cualquier empresa que haga productos temáticos, no siempre significa que estos sean un éxito en ventas. En realidad, estos productos terminan por abarrotar el mercado, y aún peor, cuando su oferta supera con creces la demanda, los precios caen.

En pocas palabras, nos referimos a las pérdidas para el fabricante o para las tiendas. Un ejemplo tomó lugar recientemente con el anime SPY x FAMILY. Anteriormente, informamos sobre la hamburguesa temática inspirada en Anya.

Se trata de Anya Candy (アーャアメ), un caramelo cuyo sabor es “una mezcla de frutas agridulces inspirada en Anya Forger” de la popular franquicia creada por Tatsuya Endou. Estos dulces tiene un diseño secreto en su bolsa exterior y envoltorios individuales.

Después de todo, este caramelo llegó por una colaboración entre SPY x FAMILY y la compañía Pince Co. Su lanzamiento en tiendas de conveniencia fue el pasado 4 de octubre a un precio de 204 yenes.

Sin embargo, después de dos meses el precio disminuyó hasta los 178 yenes, una caída de 13 por ciento. Lo anterior se demostró con una foto que se volvió viral en redes sociales en Japón y mostraba un enorme cartel amarillo con la frase:

Esto nos quiere decir que la tienda quiere deshacerse de este producto. Al final, parece que no todo lo que traiga la cara de Anya será un éxito. Ante esto, varios internautas comentaron lo siguiente:

“‘Padre, ¡auxilio!’. Vaya, no puedo creer que no se vendieron. A mí sí me interesaba”.