Rem de RE:Zero se convierte en la chica más linda del anime

No se puede negar cuán popular se ha vuelto la animación japonesa y, a lo largo de las décadas, los fanáticos se han obsesionado con los personajes más lindos de la industria. En este artículo de La Verdad Noticias te compartimos que un personaje de RE:Zero: Starting Life in Another World ahora es la chica más linda del anime.

Desde Anya Forger del anime SPY x FAMILY hasta Nezuko Kamado de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, hay toneladas de personajes adorables en el anime, y los internautas harán casi cualquier cosa por su elección.

Por supuesto, esto significa que los fanáticos de las caricaturas japonesas no tienen miedo de pelear sobre qué chica de anime es la más linda de todos los tiempos, y una encuesta masiva en Japón intentó resolver la discusión recientemente al publicar sus propios resultados.

¿Cuál es la chica más linda del anime?

Bueno, resulta que Rem de RE:Zero: Starting Life in Another World (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) obtuvo el primer lugar en una encuesta reciente por el portal japonés Goo Ranking, y el resto de las 50 mejores elecciones son súper lindas.

Te puede interesar: Top 10 chicas de anime más lindas que debes conocer

Top 10 chicas más lindas del anime

Las 10 chicas más lindas del anime

No hace mucho tiempo, se pidió a los usuarios que votaran por la chica más linda de la industria, y se enviaron más de 100 mil votos. Rem logró obtener el primer lugar como se mencionó, pero vale la pena debatir el resto de los diez primeros, como puedes ver a continuación:

Rem (Re:Zero: Starting Life in Another World) Miku Nakano (Gotoubun no Hanayome) Nino Nakano (Gotoubun no Hanayome) Itsuki Nakano (Gotoubun no Hanayome) Takagi (Karakai Jouzu no Takagi-san) Ichika Nakano (Gotoubun no Hanayome) Yotsuba Nakano (Gotoubun no Hanayome) Emilia (Re:Zero: Starting Life in Another World) Megumin (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) Kaguya Shinomiya (Kaguya-sama: Love is War)

Con 50 chicas en esta lista web, las mejores selecciones sin duda se destacan entre el resto, y puedes ver que las ganadoras forman un patrón. RE: Zero tiene otra entrada en la lista, pero en su mayor parte, los diez primeros están dominados por un anime específicamente.

¡Así es! Gotoubun no Hanayome (The Quintessential Quintuplets) claramente tiene las chicas más lindas del anime. Entonces, si no has visto la adorable serie, ¡podría ser hora de que veas al ganador! Por otra parte, antes informamos varias curiosidades de populares personajes de anime mujeres. ¿Estás contento con Rem como la chica más linda del anime?

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram