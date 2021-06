Posterior a revelar que formaría parte del E3 2021, Konami dio marcha atrás y anunció que no asistiría al evento. Sin embargo, señaló que tenía diversos proyectos en marcha y tal parece que uno involucra a Castlevania.

La Verdad Noticias informa que algo titulado Castlevania Advance Collection ha sido calificado en Australia, lo que sugiere que se está trabajando en una colección de versiones de Castlevania que datan de la era del Game Boy Advance.

La clasificación en sí, que se publicó el viernes, no revela mucho sobre Castlevania Advance Collection, aparte del hecho de que existe, aparentemente es multiplataforma y está en desarrollo en M2. Ni siquiera sabemos con certeza si algún juego de Game Boy Advance está involucrado, pero es la suposición natural dado el título.

¿Cuáles son los juegos de Castlevania en Game Boy Advance?

Registro sugiere que Castlevania Advance Collection estaría en desarrollo.

Se lanzaron tres videojuegos de Castlevania en Game Boy Advance de 2001 a 2003: Circle of the Moon, Harmony of Dissonance y Aria of Sorrow. Es muy probable que Castlevania Advance Collection incluya esos videojuegos.

Pero también podría incluir una sorpresa o dos; posiblemente la secuela de Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow, y potencialmente Portrait of Ruin y Order of Ecclesia, que se lanzaron por primera vez en Nintendo DS.

Una búsqueda rápida en eBay revela que los tres juegos solo están disponibles a precios muy inflados, con el precio promedio del juego y su caja cercana a los $100 dólares.

Netflix confirma nueva serie de Castlevania

Registro sugiere que Castlevania Advance Collection estaría en desarrollo.

Para obtener más información sobre el universo de Castlevania, Netflix confirmó recientemente que está trabajando en una nueva serie tras la conclusión de la primera serie animada.

La nueva serie de Castlevania en Netflix se centrará en Richter Belmont (hijo de Sypha y Trevor) y Maria Renard en 1792 París durante la Revolución Francesa. Quizás recuerdes que Castlevania: Rondo of Blood también tuvo lugar en 1792, con la historia de Castlevania: Symphony of the Night cinco años después.

Si Castlevania Advance Collection es lo que parece, los fanáticos de la serie están a punto de tener acceso a un lote de videojuegos que a menudo se pasan por alto, que en este momento son bastante difíciles de encontrar.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.