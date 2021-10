¿Redimir a Bardock arruinará al personaje de Dragon Ball Super?

El último capítulo del manga de Dragon Ball Super no solo nos dio una mirada más cercana a la transformación Ultra Ego de Vegeta, sino que dejó caer un megatón cuando se trata de la historia de fondo de Granola, el antagonista actual que busca venganza contra la raza Saiyan.

Siendo el Namekiano Monaito el responsable de la creación de las Esferas del Dragón en el Planeta Cereal y con las que luego convirtió a Granola en el guerrero más fuerte del universo. Ahora, el extraterrestre del planeta Namek dejó caer la información de que Granola en realidad fue salvado por Bardock, el padre de Goku.

Con la información de la madre de Granola y su pasado con los Sayajin, ¿se arruinaría el personaje de Bardock? Recordemos, que mientras Bardock se enfrentó a Freezer cuando se estaba preparando para erradicar el planeta Vegeta, lo estaba haciendo para salvar a su raza, pero aún era una especie de monstruo cuando todo estaba dicho y hecho.

¿La redención de Barock arruina a su personaje?

¿El nuevo Bardock cambia las cosas en Dragon Ball Super?

El padre de Goku no tuvo problemas para erradicar razas enteras, trabajando bajo el empleo de Freezer para vender los recursos de los planetas al mejor postor. Mientras Bardock le rogaba a su hijo que algún día eliminara a Freezer, lo hizo con un sentido de venganza en lugar de proteger vidas y / o hacer justicia al universo.

El propio Bardock recibió una historia secuela poco probable a través del episodio especial, Dragon Ball: Episodio de Bardock , en el que el padre de Goku no murió en el ataque de Freezer, sino que fue arrojado al pasado.

Al llegar a un Planeta Vegeta antes de que los Saiyajin lo habitaran, luchó contra el tatarabuelo de Freezer mientras también aprendía a convertirse en un Super Saiyan. Si bien Bardock no ha aparecido en Dragon Ball Z o DBS, ha hecho varias apariciones en el exterior de la serie de continuidad conocida como Dragon Ball Heroes.

El padre de Goku no era un hombre altruista, con esta información sobre el guerrero Saiyan salvando a una madre e hijo inocentes siendo una bola curva gigante tanto para los Z Fighters como para los lectores.

Si bien esto podría haber sido un malentendido por parte de Monaito, definitivamente parece que Bardock había salvado a Granola de sus compañeros Saiyajin, dejándonos preguntándonos si había más en Bardock de lo que sabíamos. En otras noticias, el manga de Dragon Ball Super revela que los cerelianos están por extinguirse.

¿Cuándo sale Bardock en Dragon Ball Super?

La aparición más reciente de Bardock en el anime fue en la película Dragon Ball Super: Broly, donde los espectadores pudieron ver al padre de Goku operando en el Planeta Vegeta antes de que fuera destruido y aunque estaba claro que se preocupaba por su familia, definitivamente era un Saiyan de principio a fin.

Con la película presentándonos a la madre de Goku, Gine por primera vez, tal vez el tiempo de Bardock como hombre de familia lo había convertido en un blando cuando se trataba de sus deberes como empleado de Freezer.

Darle a Bardock una "buena racha" en lo que respecta a la destrucción de los Cerealianos podría no destruir al personaje, pero da a los fanáticos de Dragon Ball muchas preguntas. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga Dragon Ball Super en MANGA Plus y VIZ Media.

